¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en HBO Max?; primer tráiler revela fecha, guiños y claves

Oficialmente este miércoles resurgió la fiebre por Harry Potter, pues la esperada serie de HBO Max lanzó el primer tráiler de la historia del famoso mago que marcó a toda una generación y conquistó la pantalla grande.

Rápidamente las primeras imágenes de la serie se viralizaron en redes sociales, cautivando a los fans de todo el mundo con una ambientación muy distinta a las películas, además de confirmar la fecha de estreno.

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Primer tráiler de Harry Potter. Foto: IMbB

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en HBO Max?

Tras el exhaustivo proceso de selección para la serie original de HBO que busca explorar a detalle la trama de la novela escrita por J.K. Rowling y acercar la historia a las nuevas generaciones, Dominic McLaughlin, será quien interpretará a Harry Potter.

Asimismo, el tráiler reveló los primeros vistazos de Alastair Stout y Arabella Stanton como Ron Weasley y Hermione Granger, los inseparables amigos del mago.

A pesar de los rumores alrededor de la producción sobre la posible fecha de estreno prevista para el siguiente año, este miércoles se confirmó que llegará a la plataforma de streaming en diciembre del 2026.

First trailer for the ‘HARRY POTTER’ series.



Releasing this Christmas on HBO. pic.twitter.com/X5PPZ3ME46 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 25, 2026

¿Cuáles son los guiños de la nueva adaptación?

En un mundo en el que pretende encajar, Harry descubre que su vida es distinta a la de otros niños, al recibir una carta de Hogwarts que lo llevará a emprender una épica aventura que cambiará su destino.

Entre los detalles que capturaron la atención de los fans, se encuentran los guiños a la primera película de la saga como la misteriosa carta y el portal en la plataforma 9 ¾ en la estación de trenes.

Asimismo, la nueva perspectiva de Hogwarts se volvió tendencia por conservar un ambiente lleno de misterio, así como la imagen de los profesores que guiarán el camino de Potter como Dumbledore y la maestra McGonagall.

Uno de los cambios más controversiales de la adaptación fue la elección de Paapa Essiedu para interpretar al emblemático Severus Snape, quien recientemente desató la polémica al denunciar que recibió amenazas de muerte por su papel en la serie.

Paapa Essiedu interpreta al emblemático Severus Snape en la serie Harry Potter de HBO Max. Foto: IMDb

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