Sobrevuelo de dron estadounidense en Valle de Bravo genera reacciones en redes; esta fue su trayectoria

Este miércoles, se reportó el sobrevuelo de un dron en Valle de Bravo, Estado de México.

De acuerdo con registros de la plataforma Flightradar24, se trata de una aeronave General Atomics MQ-9B Guardian, identificada como TROY701 Q-9 propiedad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Dron sobrevolando Valle de Bravo genera reacciones en redes

Por medio de la plataforma X, el periodista Manuel López San Martin cuestionó dicha aeronave la cual “tiene horas dando vueltas sobre el Edomex”.

“¿Qué hace una aeronave de EU sobrevolando Valle de Bravo? […] ¿Con el consentimiento del gobierno de México?”, preguntó el presentador de noticias.

Aunado a ello, internautas confirmaron el registro de la plataforma, provocando conmoción en redes sociales.

Asimismo, el empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó fiel a su estilo al hecho, utilizando una serie de emojis.

¿Por qué había un dron sobrevolando Valle de Bravo?; Harfuch explica

Durante una conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que dicha aeronave se trata de un “dron no tripulado”.

"Es un dron que vuela a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano […] Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país".

"Está volando la zona de Tejupilco y otras zonas del Estado de México", agregó.

