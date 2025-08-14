La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que los centros de tolerancia para el consumo de marihuana en la Ciudad de México no se presten a ser puntos del narcomenudeo y que generen problemas de inseguridad.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la creación de estos puntos de tolerancia fue una decisión del gobierno capitalino.

"Fue una decisión del gobierno de la Ciudad de México y en ese marco está. Creo que lo importante en este caso es que no sé preste para la comercialización de un cierto tipo de droga, y que no se vuelva un problema relacionado con narcomenudeo y que pueda generar problemas de inseguridad, pero fue una decisión del gobierno de la Ciudad de México, y no es por criminalizar aquel que usa alguna, particularmente la marihuana".

Lee también Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

"¿Estas zonas de tolerancia no fomentan el consumo, pues están en la Ciudad en parques?", se le preguntó.

"Es discutible, todo es discutible. Es una decisión del gobierno de la Ciudad y entiendo que ellos van a estar observando que esta situación no lleve a problemas, sino más bien a algo que ya existía en la ciudad y que ellos ordenan, pero pues hay que buscar que no lleve a un problema adicional", respondió.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que se debe de abrir el debate sobre la legalización de la marihuana, pues indicó que es un tema con muchas complejidades.

Lee también Sheinbaum revela detención en EU de Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex; es señalado por actos de corrupción

"El debate siempre debe abrirse, en el debate hay que debatir sobre todo y abiertamente debatir estos temas. Hay mucha discusión de si debe legalizarse o no la marihuana y puede abrirse el debate. Tiene sus muchas complejidades. Solo les pongo un ejemplo: la legalización en algunos lugares en Estados Unidos llevó al uso de otras drogas, demostrado científicamente.

"Entonces no es tan sencillo decir `bueno que se legalice porque es una droga que no afecta tanto´. Hay estudios que hablan de la afectación de la marihuana sobre todo mientras más joven se es, entonces no es trivial, no es un asunto trivial legalizar el consumo de la marihuana", agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr