Más Información

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Un choque vial en Tennessee llevó a la red de narco liderada por "El Abuelo"; EU ofrece hasta 10 mdd por jefe de "Cárteles Unidos"

Un choque vial en Tennessee llevó a la red de narco liderada por "El Abuelo"; EU ofrece hasta 10 mdd por jefe de "Cárteles Unidos"

FIFA saca a la venta boletos individuales para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

FIFA saca a la venta boletos individuales para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

EU ofrece recompensa de hasta 26 mdd por líderes de "Cárteles Unidos"; también anuncia sanciones contra "Los Viagras"

EU ofrece recompensa de hasta 26 mdd por líderes de "Cárteles Unidos"; también anuncia sanciones contra "Los Viagras"

La presidenta llamó a que los centros de tolerancia para el consumo de marihuana en la Ciudad de México no se presten a ser puntos del y que generen problemas de inseguridad.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la creación de estos puntos de tolerancia fue una decisión del gobierno capitalino.

"Fue una decisión del gobierno de la Ciudad de México y en ese marco está. Creo que lo importante en este caso es que no sé preste para la comercialización de un cierto tipo de droga, y que no se vuelva un problema relacionado con narcomenudeo y que pueda generar problemas de inseguridad, pero fue una decisión del gobierno de la Ciudad de México, y no es por criminalizar aquel que usa alguna, particularmente la marihuana".

Lee también

"¿Estas zonas de tolerancia , pues están en la Ciudad en parques?", se le preguntó.

"Es discutible, todo es discutible. Es una decisión del gobierno de la Ciudad y entiendo que ellos van a estar observando que esta situación no lleve a problemas, sino más bien a algo que ya existía en la ciudad y que ellos ordenan, pero pues hay que buscar que no lleve a un problema adicional", respondió.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que se debe de abrir el debate sobre la legalización de la marihuana, pues indicó que es un tema con muchas complejidades.

Lee también

"El debate siempre debe abrirse, en el debate hay que debatir sobre todo y abiertamente debatir estos temas. Hay mucha discusión de si debe legalizarse o no la marihuana y puede abrirse el debate. Tiene sus muchas complejidades. Solo les pongo un ejemplo: la legalización en algunos lugares en Estados Unidos llevó al uso de otras drogas, demostrado científicamente.

"Entonces no es tan sencillo decir `bueno que se legalice porque es una droga que no afecta tanto´. Hay estudios que hablan de la afectación de la marihuana sobre todo mientras más joven se es, entonces no es trivial, no es un asunto trivial legalizar el consumo de la marihuana", agregó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses