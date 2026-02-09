San Cristóbal de las Casas, Chis.- Entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero, la abogada Poulette Celene Hernández, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C, organismo que lleva la defensa de familias afectadas por el Tren Interoceánico, fue agredida en su casa, en la colonia Democrática Chiapaneca, municipio de Tonalá, primero por cuatro hombres que llegaron en motocicleta y luego por dos mujeres y un hombre que la atacaron a golpes y garrotazos.

El pretexto de la agresión, tendría su origen, cuando los miembros del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, convocaron a los habitantes, para el mejoramiento del parque infantil de la colonia y pedir a los colonos un manejo de la basura, para evitar que se dejen de tirar desechos en la vía pública.

Pasaron unos días, para que los miembros del organismo recibieran amenazas. “A raíz de eso, unas personas empezaron a mandar mensajes, diciéndonos que nosotros siempre queremos ser protagonistas, buscando otras formas de queremos quedar con el trabajo de ellos. Entonces, quiero pensar que es debido a esa situación, porque precisamente yo vivo en ese barrio, en la colonia Democrática Chiapaneca”, informó Poulette Celene Hernández.

Fue el sábado entre las 20:00 y 21:00 horas, que cuatro hombres en motocicleta arribaron al domicilio de la activista para “hostigarla y amenazarla”, pero ante la presencia de los desconocidos, decidió permanecer en la vivienda, pero minutos después los hombres se retiraron del lugar. El mismo sábado por la mañana, los miembros del Comité habían recibido mensajes con amenazas en sus teléfonos celulares.

El domingo a las 18:00 horas, dos mujeres y un hombre, pero una de ellas identificada con las siglas DC, se acerca a la puerta de su casa, para preguntar por la abogada, pero cuando la activista abre la puerta, empieza a recibir golpes, momento en el que se suma a la agresión otra mujer identificada como IG. Ambas gritan que no querían mejoramiento del lugar, porque “nosotros tenemos el poder de la colonia”. “Te vamos a matar junto a tus familiares”, amenazaban.

La abogada grita por ayuda, corre hacia la puerta de su casa para evitar que la sigan golpeando con un garrote. “Las hice a un lado, las aventé y me incorporé a mi domicilio; salí corriendo y me encerré en la casa”. Aun así, las dos mujeres y el hombre intentaron ingresar la casa, con amenazas de que asesinarían a la abogada y su cónyuge. “Los vamos a desaparecer”.

Como consecuencia de la agresión con el palo, la abogada sufrió un derrame en el ojo izquierdo, una inflamación en la nariz, lesiones provocadas “por golpes fuertes con el palo en la cadera, cintura y pierna derecha”.

El domingo por la noche, cuando la abogada se presentó en la Fiscalía de Distrito, donde se abrió el registro de atención 070/2026, donde un médico legista confirmó las lesiones que sufrió Poulette Celene Hernández.

A través del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C, que durante 15 años ha trabajado en comunidades de la costa del Pacífico, en acompañamiento a mujeres y comunidades que han sufrido despojo de su tierra, buscan que el Ministerio Público integre la capeta de investigación, para que sea detenidos los agresores.

El director del organismo, Nataniel Hernández, dio a conocer que pedirán que la Fiscalía de Chiapas integre la carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas y violencia, pero ahora, el registro de atención es únicamente por lesiones.

En el caso de Poulette Celene Hernández, que está bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha pedido que se refuercen los mecanismos de seguridad, mientras que la Fiscalía de Chiapas y Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo, instrumentaron medidas precautorias para su protección, la de su pareja e hijo.

Van a insistir que el Ministerio Público de Tonalá abra la investigación por otros delitos. “Vamos a buscar la integración de la carpeta de investigación con todo lo que se requiere, para solicitar la pronta detención de estas personas, porque no solo está en riesgo mi vida, sino también la de mi hijo, mi familia, mis hermanos y mi mamá”, alertó.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se solidarizó con la abogada Poulette Celene Hernández y emitió una alerta máxima ante el riesgo que corren los miembros del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.

