Mérida, Yucatán. – Este lunes un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantuvo tiempo estable en Yucatán.

El pronóstico indicó cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvias en todo el estado.

Durante el día predomina ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 28 a 31 grados en el interior del estado y de 22 a 24 grados en la zona costera.

Para el amanecer del martes 10 de febrero, las temperaturas mínimas alcanzarán de 12 a 14 grados en municipios del sur del estado.

En el noreste, centro y noroeste se registran de 13 a 15 grados, mientras que en la costa los valores oscilan entre 16 y 18 grados Celsius.

Hay que señalar que los pronósticos indican que un nuevo frente frío y una masa de aire polar avanzan hacia el norte del país y el Golfo de México, por lo que es probable que ingrese a la Península de Yucatán el próximo domingo.

