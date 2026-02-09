Más Información
EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta
Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados
PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo
Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores
Mérida, Yucatán. – Este lunes un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantuvo tiempo estable en Yucatán.
El pronóstico indicó cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvias en todo el estado.
Durante el día predomina ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 28 a 31 grados en el interior del estado y de 22 a 24 grados en la zona costera.
Lee también Catean rancho en carretera Buctzotz–Tizimín en Yucatán; hallan cannabis y presunta metanfetamina
Para el amanecer del martes 10 de febrero, las temperaturas mínimas alcanzarán de 12 a 14 grados en municipios del sur del estado.
En el noreste, centro y noroeste se registran de 13 a 15 grados, mientras que en la costa los valores oscilan entre 16 y 18 grados Celsius.
Hay que señalar que los pronósticos indican que un nuevo frente frío y una masa de aire polar avanzan hacia el norte del país y el Golfo de México, por lo que es probable que ingrese a la Península de Yucatán el próximo domingo.
Investigan a seis ediles de Morelos; los vinculan con grupos criminales y manejo irregular de recursos
aov/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]