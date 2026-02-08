Más Información

Mérida, Yucatán.- Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con apoyo de fuerzas federales, realizó un ubicado en la carretera Buctzotz–Tizimín

La intervención derivó de una carpeta de investigación integrada por la autoridad ministerial.

Hay que señalar que este es el segundo cateo en este rancho, donde vivía una familia originaria de Michoacán.

Como resultado del acto de investigación, se aseguraron sustancias con características propias de cannabis y una sustancia granulada con características similares a la .

Asimismo, se localizaron indicios balísticos y otros elementos de interés para la investigación, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis e integración a la carpeta.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral durante el desarrollo de la diligencia.

Catean rancho en Yucatán (08/02/2026). Foto: Especial
Catean rancho en Yucatán (08/02/2026). Foto: Especial

Al concluir el cateo, el predio quedó asegurado y las diligencias continuarán conforme a lo establecido en la ley.

Asimismo, se llevó a cabo un segundo cateo cerca de Tizimín, luego de una denuncia que señalaba que el rancho fue invadido por un , que tenía amenazado a su propietario; finalmente el predio fue asegurado.

