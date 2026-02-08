Culiacán, Sin.- Uno de los cuerpos en muy avanzado estado de descomposición, encontrados en una fosa clandestina, ubicada cerca de la comunidad del Bolsón, en el municipio de Navolato, se presume que corresponde a la expolicía municipal, Hendrika María Derks Martínez, por los rastros de su ropa y tatuajes.

El día 22 de marzo, en la colonia Amalia Plata, del municipio de Navolato, privó de la libertad a la policía jubilada, junto con su hija Kenmneth Hendrika “N”, de 28 años de edad, sus dos nietos, de nueve y diez años de edad y una persona del sexo masculino, no identificado, cuyo cuerpo apareció un día después, cerca del lugar.

Dos meses después del hecho, se divulgó que la hija de la expolicía y sus dos nietos, uno de ellos, con problemas de autismo, habían sido liberados, sin dar mayores detalles, de donde habían sido localizados y su estado de salud.

Los miembros del colectivo de búsqueda “Madres en la lucha por su regreso a casa”, iniciaron excavaciones, cerca del poblado Bolsón y al encontrar evidencias de restos humanos sepultados en forma clandestina, solicitaron la presencia de peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado.

Con auxilio de maquinaria, ampliaron las excavaciones de las fosas clandestinas y localizaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición, al cual había sido cubierto con cal, por los restos de su ropa y la visibilidad de algunos de sus tatuajes, se presume que la víctima es la expolicía municipal.

