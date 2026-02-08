Más Información

Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks, sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido

Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks, sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido

Suena la alerta sísmica en CDMX; sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

Suena la alerta sísmica en CDMX; sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

Localizan sin vida a otro minero desaparecido en Sinaloa; caso de Concordia deja dos fallecidos

Localizan sin vida a otro minero desaparecido en Sinaloa; caso de Concordia deja dos fallecidos

Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”

Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Culiacán, Sin.- Uno de los cuerpos en muy avanzado estado de descomposición, encontrados en una , ubicada cerca de la comunidad del Bolsón, en el municipio de Navolato, se presume que corresponde a la expolicía municipal, Hendrika María Derks Martínez, por los rastros de su ropa y tatuajes.

El día 22 de marzo, en la colonia Amalia Plata, del municipio de Navolato, privó de la libertad a la policía jubilada, junto con su hija Kenmneth Hendrika “N”, de 28 años de edad, sus dos nietos, de nueve y diez años de edad y una persona del sexo masculino, no identificado, cuyo cuerpo apareció un día después, cerca del lugar.

Dos meses después del hecho, se divulgó que la hija de la expolicía y sus dos nietos, uno de ellos, con problemas de autismo, habían sido liberados, sin dar mayores detalles, de donde habían sido localizados y su estado de salud.

Lee también

Los miembros del colectivo de búsqueda “Madres en la lucha por su regreso a casa”, iniciaron excavaciones, cerca del poblado Bolsón y al encontrar evidencias de sepultados en forma clandestina, solicitaron la presencia de peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado.

Con auxilio de maquinaria, ampliaron las excavaciones de las fosas clandestinas y localizaron un , al cual había sido cubierto con cal, por los restos de su ropa y la visibilidad de algunos de sus tatuajes, se presume que la víctima es la expolicía municipal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]