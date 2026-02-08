Más Información

Caucel, Yucatán.- Este domingo se registró una fuerte en la comisaría de Caucel, en el municipio de Mérida, Yucatán, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro tuvo lugar en una bodega de , ubicada en la calle 23 entre 10 y 8-A, cerca de la entrada de la comunidad ubicada al poniente de la capital yucateca. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) acordaron el área por seguridad, ante el riesgo de una nueva detonación.

Protección Civil de (Procivy) informó que en el predio habitan dos personas que se dedican a la fabricación de pirotecnia, las cuales no se encontraban en la vivienda al momento de la explosión.

Los bomberos de la SSP del estado trabajaron para controlar el siniestro, el cual provocó una densa columna de humo que se pudo observar a varios kilómetros a la redonda. Hasta el momento no se ha informado oficialmente el nivel de daños materiales ocasionados por el estallido.

Debido a la explosión, en varios predios aledaños se registraron ventanas rotas, además, atendieron a mujeres que presentaron crisis nerviosas

También llegaron al lugar elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional (GN).

