Seyé, Yucatán. - Paramédicos de este municipio utilizaron una caja de cartón de pizza como férula para atender a una joven lesionada tras un accidente.

El hecho ocurrió en la vía pública, donde la joven sufrió una fractura en una pierna y permaneció más de una hora recostada en el suelo.

La demora fue por la falta de material médico en la ambulancia municipal, según relataron personas que presenciaron la atención prehospitalaria.

Ante la ausencia de férulas, vendas y otros insumos, los paramédicos tomaron una caja de cartón que se encontraba en la calle y la usaron para inmovilizar la extremidad.

Con ese recurso, el personal logró estabilizar a la paciente y posteriormente la trasladó a una clínica para que recibiera atención médica.

Testigos señalaron que la ambulancia del municipio no cuenta con equipo básico para emergencias, pese a los anuncios oficiales sobre su compra y equipamiento.

La alcaldesa Wendy Marielly Cauich ha informado en distintas ocasiones que el vehículo de emergencia opera con el material necesario para responder a accidentes.

Sin embargo, este caso evidenció la carencia de insumos indispensables para la atención de personas lesionadas.

El uso de una caja de pizza como férula generó comentarios en redes sociales y entre la población local.

Hasta el momento, el municipio no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente.

