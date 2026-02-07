Más Información

Seyé, Yucatán. - Paramédicos de este municipio utilizaron una como férula para atender a una tras un accidente.

El hecho ocurrió en la vía pública, donde la joven sufrió una fractura en una pierna y permaneció más de una hora recostada en el suelo.

La demora fue por la en la ambulancia municipal, según relataron personas que presenciaron la atención prehospitalaria.

Lee también:

Ante la ausencia de férulas, vendas y otros insumos, los paramédicos tomaron una caja de cartón que se encontraba en la calle y la usaron para inmovilizar la extremidad.

Con ese recurso, el personal logró estabilizar a la paciente y posteriormente la trasladó a una clínica para que recibiera atención médica.

Testigos señalaron que la ambulancia del municipio no cuenta con equipo básico para emergencias, pese a los anuncios oficiales sobre su compra y equipamiento.

Lee también:

La alcaldesa Wendy Marielly Cauich ha informado en distintas ocasiones que el vehículo de emergencia opera con el material necesario para responder a accidentes.

Sin embargo, este caso evidenció la carencia de insumos indispensables para la atención de personas lesionadas.

El uso de una caja de pizza como férula generó comentarios en redes sociales y entre la población local.

Hasta el momento, el municipio no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente.

