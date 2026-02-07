Más Información

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Cárteles expanden sus tentáculos en África

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Culiacán, Sin. El adolescente, José “N”, en audiencia inicial ante un juez de control, quedó en libertad después de ser considerado como presunto responsable de maltrato o , al provocar la muerte por de un pequeño perrito, en el municipio de Ahome. Sin embargo, tendrá que ser sometido terapia psicológica y buscar un empleo.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que durante la audiencia inicial celebrada ante un juez de control, el ministerio público formuló la y propuso un acuerdo reparatorio, el cual fue aprobado por la autoridad judicial.

En consecuencia, el adolescente quedó en y deberá cumplir durante un periodo de un año diversas medidas, entre ellas:

Contar con un empleo, abstenerse de causar molestias a la persona ofendida y recibir enfocada en el respeto a los animales y a los .

Según la versión de los vecinos del ejido Benito Juárez, del municipio de Ahome, el adolescente, quien el pasado día 7 de enero, conducía una motocicleta y sacó un y realizó varios disparos, por lo que un pequeño perrito, resulto gravemente herido y posteriormente murió a causa de las lesiones

Los vecinos de la calle Sonora, de dicha comunidad ejidal, reportaron a la policía municipal del hecho, los cuales, con los datos obtenidos, muy cerca de un plantel educativo, lograron detener a José “N”, al cual inicialmente lo enviaron a barandilla.

Diversos colectivos de defensa de los animales, entre ellos los animalistas “La Manada de Thony Moyte”, exigieron mano dura contra responsable del brutal ataque de la pequeña mascota de una vecina del ejido Benito Juárez, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una y procedió a su detención.

