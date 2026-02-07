Culiacán, Sin. El adolescente, José “N”, en audiencia inicial ante un juez de control, quedó en libertad después de ser considerado como presunto responsable de maltrato o crueldad animal, al provocar la muerte por impactos de bala de un pequeño perrito, en el municipio de Ahome. Sin embargo, tendrá que ser sometido terapia psicológica y buscar un empleo.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que durante la audiencia inicial celebrada ante un juez de control, el ministerio público formuló la imputación y propuso un acuerdo reparatorio, el cual fue aprobado por la autoridad judicial.

En consecuencia, el adolescente quedó en libertad y deberá cumplir durante un periodo de un año diversas medidas, entre ellas:

Contar con un empleo, abstenerse de causar molestias a la persona ofendida y recibir terapia psicológica enfocada en el respeto a los animales y a los derechos humanos.

Según la versión de los vecinos del ejido Benito Juárez, del municipio de Ahome, el adolescente, quien el pasado día 7 de enero, conducía una motocicleta y sacó un arma de fuego y realizó varios disparos, por lo que un pequeño perrito, resulto gravemente herido y posteriormente murió a causa de las lesiones

Los vecinos de la calle Sonora, de dicha comunidad ejidal, reportaron a la policía municipal del hecho, los cuales, con los datos obtenidos, muy cerca de un plantel educativo, lograron detener a José “N”, al cual inicialmente lo enviaron a barandilla.

Diversos colectivos de defensa de los animales, entre ellos los animalistas “La Manada de Thony Moyte”, exigieron mano dura contra responsable del brutal ataque de la pequeña mascota de una vecina del ejido Benito Juárez, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y procedió a su detención.

