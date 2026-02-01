Más Información

Un Juez dictó sentencia de 12 años tres meses de prisión en procedimiento abreviado en contra de Kevin Eduardo Gálvez, Kevin Esteban Gutiérrez y David Alejandro Hernández, por cada uno de ellos, derivado de los delitos de portación agravada de armas de fuego, posesión de cargadores y de cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada en marzo de 2025, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional () arrestaron a estas personas en la colonia Roma 2, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde aseguraron cuatro armas de fuego, mil 657 cartuchos, 58 cargadores y un vehículo sin placas de circulación.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, presentó las pruebas y la autoridad judicial dictó la sentencia.

Kevin Eduardo Gálvez, Kevin Esteban Gutiérrez y David Alejandro Hernández recibieron 12 años de prisión por el delito de portación agravada de armas. Foto: Especial
