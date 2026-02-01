Más Información
Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria
Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo
Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista
Un Juez dictó sentencia de 12 años tres meses de prisión en procedimiento abreviado en contra de Kevin Eduardo Gálvez, Kevin Esteban Gutiérrez y David Alejandro Hernández, por cada uno de ellos, derivado de los delitos de portación agravada de armas de fuego, posesión de cargadores y de cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada en marzo de 2025, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) arrestaron a estas personas en la colonia Roma 2, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde aseguraron cuatro armas de fuego, mil 657 cartuchos, 58 cargadores y un vehículo sin placas de circulación.
Posteriormente, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, presentó las pruebas y la autoridad judicial dictó la sentencia.
Lee también Alito Moreno ve “división interna en Morena” tras cambio de coordinación en el Senado; “hay falta de responsabilidad”, acusa
Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]