El dirigente nacional del PRI y Senador de la república, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el cambio de coordinación en la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, confirma que existe división interna en el partido guinda.

Así lo dijo este domingo, entrevistado al término de la instalación del nuevo periodo ordinario de sesiones.

“Yo creo que confirma lo que sucede. Hay una gran división, hay poca coordinación, hay falta de responsabilidad para pensar que lo más importante es México y cada día se va confirmando lo que hemos venido señalando a nivel nacional y a nivel internacional, y estamos convencidos que hoy lo que México necesita es trabajo en equipo, es pensar en el país y es que haya resultados. Obviamente no hay ningún resultado ni en seguridad, ni en economía, ni en los temas más fundamentales que necesitan los mexicanos”, declaró.

Alito Moreno calificó al gobierno de Morena como un “gobierno incapaz”: “Es un gobierno incapaz, un gobierno rebasado. Está claro que doblaron al gobierno, lo doblaron”

El senador del PRI dijo que la ventaja de todo esto, es que se aproxima una nueva etapa para México.

“Yo estoy convencido que hay una nueva etapa para convocar, construir diálogo parlamentario, diálogo republicano, veremos cómo se dan las cosas en el Senado de la República. Lo que sí no puede dejarse de lado es que ha evidenciado ante el pueblo de México la falta de capacidad para construir acuerdos, para construir consensos y yo creo que el respeto, la tolerancia, la apertura, el escuchar a quienes piensan distintos son pasos firmes para construir un mejor proyecto de país para todos”, indicó.

Finalmente, consideró que en 2027, la división de Morena le costará caro.

“Van a pasar muchas cosas en este país en las próximas semanas y en los próximos meses. Yo creo que este es el inicio de muchísimos cambios. No solo de cambios al interior del gobierno, aquí estaremos nosotros atentos para hacer opción para el pueblo de México, no tengan duda”, concluyó.

