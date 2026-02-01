Este 1 de febrero de 2026, Adán Augusto López Hernández anunció que dejará la coordinación de la bancada de Morena en el Senado. Explicó que su decisión se debe a su intención de enfocarse en labores políticas rumbo al ciclo electoral 2027, aunque mantendrá su curul como senador y no pedirá licencia.

Este cambio implica que otro legislador, Ignacio Mier Velazco, asumirá la coordinación de la fracción mayoritaria, pero ¿cómo ha sido el paso del legislador por la Cámara Alta?

El 1 de septiembre del 2024, fue cuando López Hernández asumió su escaño como senador de la República y Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, tras integrarse a la LXV Legislatura.

Asumió un papel clave en la conducción interna del Senado, al convocar y presidir reuniones de la Jucopo para definir la agenda legislativa y los periodos de trabajo, en un contexto marcado por tensiones políticas y señalamientos de la oposición.

Durante el 2025, el morenista se vio envuelto en debates y críticas públicas por diferentes polémicas, entre ellas la distribución de libros y los señalamientos relacionados con temas de su gestión previa como gobernador de Tabasco, particularmente sus presuntos nexos con el grupo criminal "La Barredora".

Bajo esa misma línea, el 22 de julio del 2025, el tabasqueño convocó a una reunión de la Jucopo en el Senado en medio de la polémica por los presuntos vínculos de su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco con un grupo criminal. En ese contexto, legisladores de oposición anticiparon que el senador no acudiría al encuentro, lo que generó más críticas y cuestionamientos sobre su papel al frente del órgano.

Otro de los momentos relevantes del morenista fue cuando en diciembre de ese año, hizo una entrega masiva del libro "Grandeza", del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a legisladores de la bancada guinda en diciembre de 2025. Cada senador recibió cientos de ejemplares como parte de un gesto que fue presentado como un obsequio personal; sin embargo, la acción generó debate público por el volumen de libros distribuidos y el costo estimado de la compra.

Un análisis publicado por EL UNIVERSAL estimó que la adquisición de los ejemplares pudo representar un gasto de entre 1.9 y 4.6 millones de pesos, lo que amplió la discusión sobre el uso de recursos y el carácter político del acto, aunque López Hernández aseguró que no se utilizaron recursos del Senado ni de la bancada.

En otros temas como lo que refiere a la política exterior, el senador también fijó postura, como fue el caso de la presencia de aeronaves militares extranjeras en territorio nacional, al señalar que no correspondía al Senado autorizar los movimientos, en apego a las atribuciones constitucionales.

Con ello, el paso de Adán Augusto López por el Senado quedó marcado por su liderazgo dentro de Morena, así como algunas polémicas que lo mantuvieron como uno de los actores más visibles de la política nacional.

