El diputado federal y vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, regaló el libro "Grandeza", del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a todas las diputadas y diputados de su grupo parlamentario.

Se trata de una nueva compra masiva a cargo de funcionarios públicos de Morena, por los que Ávila Anaya gastó casi 100 mil pesos para regalarlo a los 253 legisladores.

Desde el pasado lunes, personal de oficialía de partes del grupo parlamentario de Morena, estuvo repartiendo el ejemplar en las oficinas de las y los diputados de ese partido.

Arturo Ávila adjuntó una tarjeta en la que agradece a sus compañeras y compañeros por ser parte de la Cuarta Transformación.

“Este detalle es un abrazo hecho símbolo, un recordatorio de que la transformación nace de las personas que no se rinden, que caminan juntas, que sirven con convicción, y que nunca olvidan para quién es la lucha. Gracias por estar, por creer, y por sostener la esperanza. Servir al pueblo es el mayor honor. Arturo Ávila, diputado federal", señala la tarjeta.

Arturo Ávila regala libro de AMLO a diputados. Foto: Especial

Cabe recordar que este ejemplar esta entre los 329 pesos y los 448, dependiendo la editorial.

Hasta ahora se desconoce si Ávila Anaya solo compró libros para sus 252 compañeros de bancada, o si adquirió más para regalar también a congresistas del PT y PVEM, o para regalar en su entidad.

Arturo Ávila sigue el ejemplo de Adán Augusto

López Obrador sigue recibiendo importantes ganancias por la venta de su libro Grandeza; sin embargo, gran parte de ellas se derivan de compras masivas hechas por los propios morenistas.

No es la primera vez, que se registran compras masivas del libro “Grandeza de AMLO”. En el mes de diciembre el senador Adán Augusto López Hernández, generó controversia por la compra de miles de ejemplares para regalarlos a los 67 senadores de su bancada como "regalo de Navidad", gestión que realizó en su calidad de coordinador de los senadores de Morena.

La polémica surgió debido a la sospecha de que se hubieran utilizado recursos públicos (del Senado o del erario), lo cual está prohibido, y por la falta de transparencia en la transacción. Se estima que se distribuyeron más de 17 mil ejemplares en total, con alrededor de 260 libros por oficina de senador. Adán Augusto, sin embargo, afirmó haber comprado 100 libros por senador, sumando aproximadamente 6,700 ejemplares según sus cuentas.

El precio comercial del libro era de aproximadamente 448 pesos por unidad, por lo que el costo total estimado de los más de 17 mil libros ascendió a cerca de 7.8 millones de pesos. Al respecto, Augusto López aseguró que pagó la totalidad con recursos propios y que había negociado un "descuento extraordinario" con la editorial, pagando supuestamente $100 pesos por ejemplar, para un total de unos 670 mil pesos, en lugar de los millones estimados comercialmente.

Otro caso fue el del senador Eugenio Segura, quien reconoció públicamente haber comprado 200 libros con sus propios recursos, aunque dijo haber pagado 600 pesos por cada ejemplar, lo que sumaría un total de aproximadamente 120 mil pesos.

El precio en que los congresistas han comprado “Grandeza” sigue generando controversia, ya que aunque el costo comercial del libro ronda entre los 329 y 448 pesos, el senador Segura dijo que pagó 600 pesos por cada uno, en tanto que Adán Augusto sostuvo que los consiguió a 100 pesos por unidad.

