Más Información

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

Ignacio Mier Velazco, nuevo coordinador de Morena en el Senado, reconoció el trabajo realizado por su antecesor, .

A través de un mensaje en redes sociales, señaló que el exgobernador de Tabasco tendrá un papel importante en la consolidación de la Cuarta Transformación rumbo a las .

“Mi reconocimiento total y absoluto al trabajo realizado por mi compañero y amigo Adán Augusto, quien vuelve a territorio para hacer crecer y consolidar nuestro movimiento”, expresó.

Lee también

Destacó que este nombramiento al frente de la bancada morenista se da en una etapa clave para el país, marcada por la consolidación del nuevo gobierno federal, por lo que subrayó que Morena mantendrá una agenda legislativa alineada con las prioridades del Ejecutivo.

“Agradezco a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario su confianza y apoyo para elegirme como coordinador en esta etapa de transformación de nuestro país”, señaló.

En ese sentido, Ignacio Mier reiteró que el grupo parlamentario de Morena en el Senado continuará respaldando las iniciativas y el proyecto de gobierno encabezado por la presidenta .

Lee también

“Continuaremos apoyando el proyecto transformador que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]