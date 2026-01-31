Más Información
Senadores y diputados federales del Partido del Trabajo (PT) refrendaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante los embates y presiones de su homólogo Donald Trump. Igualmente, rechazaron la reforma electoral en los términos que la diseño Pablo Gómez.
Durante la reunión plenaria -y a puerta cerrada- los petistas reiteraron que este no es el mejor momento para una reforma electoral en el país, más con tantos frentes abiertos a nivel internacional y de aranceles.
“Hay un acuerdo unánime de cerrar filas con la presidenta, pero también de no respaldar la reforma electoral como la esta perfilando Morena”, dijo un diputado federal a EL UNIVERSAL, quien pidió no citar su nombre.
“Senadores y diputados del PT no vemos necesaria una reforma electoral, mas como se está perfilando”, apuntó.
Por su parte, Alberto Anaya, senador y dirigente del PT, matizó el rechazo y dijo que si la reforma electoral no es "regresiva" sí podrá avanzar.
