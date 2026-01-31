La dirigencia nacional y senadores del PAN manifestaron su apertura a discutir la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum en caso de ser invitados, pero subrayaron que no avalan el debilitamiento del INE y la desaparición de plurinominales.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, en el marco de la reunión plenaria, apuntó que “disminuir prerrogativas, incluso a los órganos electorales o disminuir o extinguir la representación proporcional es algo con lo que no podríamos ir jamás.”

“Ya dijimos, reducción a partidos políticos adelante, reducción a órganos electorales, no podemos ir jamás. Fíjate lo que pretenden, pretenden desaparecer las Oples o sea, los 32 mini INEs que hay en cada estado para cargarle todo el trabajo al INE”.

Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) en conferencia tras reunión plenaria en el Senado (31/01/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

En rueda de prensa acompañado de senadores recordó que la propuesta del PAN es la anulación de triunfos de candidatos cuando exista nexos con la delincuencia.

Cuestionado si el PAN en el Senado esta cohesionado de cara a la votación de la reforma electoral o puede haber votos a favor del oficialismo como ha ocurrido en algunas reformas y nombramientos, no descartó ese escenario.

Romero dijo que en esos casos “si bien dividió la votación, no nos divide y como grupo ni como PAN. Yo soy un dirigente que no yo no me considero como alguien cerrado radicalmente una postura monolítica”.

Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) en conferencia tras reunión plenaria en el Senado (31/01/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Yo no soy eso. Eso no es el PAN. Por supuesto que tiene un valor inconmensurable el voto de unidad, pero entendemos las razones que cada quien en lo individual pueda tener”.

Respecto a la reforma de 40 horas que tiene lista para aprobar Morena, dijo que no contempla que los trabajadores descansen dos días a la semana y se busca diferir la disminución de horas hasta el 2030, por lo que es un engaño.

