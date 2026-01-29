Un alcalde y una alcaldesa del PAN en Veracruz, quienes tomaron protesta del cargo el pasado primero de enero, anunciaron sus incorporaciones a Morena y al PVEM; en respuesta la dirigencia panista calificó de "carroñeros" a esos partidos políticos.

Se trató del presidente municipal de Jesús Carranza, Ranferi Plata Rodríguez, quien informó que su sumaba a las filas de la Cuarta Transformación; y de la alcaldesa de Santiago Sochiapan, Reyna Lorenzo Cruz, quien se incorporó al partido del tucán.

Por la mañana, el alcalde de Jesús Carranza informó su adhesión a Morena, partido al que –dijo- siempre perteneció; además aclaró que nunca se afilió al PAN, instituto político que sólo lo abanderó en las pasadas elecciones municipales pasadas.

“Brincar como tal no, yo nací en el movimiento, yo trabajé en el movimiento, de hecho yo estuve en el Consejo Municipal de Morena y al final del día debemos decir que el plan es trabajar de la mano con autoridades estatales”, justificó.

En conferencia de prensa, dijo que con el PAN solo fue “una colaboración” y justificó abandonar al partido que lo abanderó en los comicios.

“Los partidos políticos son el medio para llegar, pero al final del día nosotros nos debemos a la población (…) Yo nunca fui militante del PAN, fue un tema de colaboración”, agregó.

En tanto, el coordinador estatal del PVEM en Veracruz, Edgar Herrera Lendechy, anunció la incorporación a dicho partido de la presidenta municipal de Santiago Sochiapan, Reyna Lorenzo Cruz, quien renunció al PAN.

El dirigente partidista aseguró que con la alcaldesa en el PVEM se fortalece su estructura y presencia política y suma liderazgos municipales que compartan los principios de responsabilidad social, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, consolidándose como una fuerza política en crecimiento en Veracruz.

Ante ello, el dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, calificó como “carroñeros” a ambos partidos y lamentó que los alcaldes se hayan incorporado a los partidos en el poder, los cuales los rechazaron en el pasado.

“Morena y sus aliados son carroñeros y vienen a manchar el tema político. No es la forma de proceder. Se quejan del famoso PRIAN y ahora están reciclando alcaldes del PAN, a quienes ningunearon y patearon; ahora les dicen ‘vénganse para acá’. Eso es ser muy carroñero y masoquista”, expresó.

