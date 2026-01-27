El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se lanzó contra Gerardo Fernández Noroña, luego de que criticó sus medidas de seguridad, pues afirmó que el priista "trae dos camionetas suburban blindadas con diez hombres armados".

A través de redes sociales, Moreno Cárdenas justificó dichas medidas, “porque ustedes, pinches narcopolíticos terroristas y comunistas, que están destruyendo a México, se aliaron con el crimen organizado y tienen amenazada la vida de todos los que nos atrevemos a alzar la voz”.

“Eres un sinvergüenza, un lacayo, un esbirro, una hipócrita rata corrupta. ¡Eres una pinche vergüenza! Eras un gritón de cuarta y hoy eres un tapete porque ya te dejaron sentarte en la mesa. Migajero del poder, viviendo de lo que te avientan desde arriba”, dijo.

“Todavía no has entendido algo muy simple, que tu palabra ya no vale nada. La vendiste. La regalaste. La cambiaste por aplausos y migajas. Antes criticabas, hoy justificas. Antes exigías, hoy obedeces. No piensas, repites. No representas a nadie”, agregó.

Además, el líder tricolor sostuvo que la carrera política del morenista está acabada, “nadie te soporta. ¡Ya conocemos tu verdadera cara! Muy valiente contra las mujeres. Muy bravucón cuando los jóvenes te cuestionan. Pero muy cobarde cuando te alcanza la realidad”.

“Lo bueno de todo esto es que el pueblo de México ya decidió que donde te pares te mentarán la madre por ser cómplice de la destrucción de México. ¡Rata inmunda! Pendejos como tú son los que representan fielmente lo que es MORENA”, añadió.

“Vergüenza te debería dar ser parte de un narcorégimen terrorista y comunista, una narcodictadura que se alió con el crimen organizado y que llegó al poder al costo de la sangre de los mexicanos. ¡Tú eres uno de los peores traidores a México!”, concluyó.

Posteriormente, Fernández Noroña respondió que Alito Moreno necesitó "cinco golpeadores disfrazados de legisladores" para subir a golpearlo "cobardemente".

"Por eso expulsaron a tu Partido de la Internacional Socialista. El cobarde es otro, el pueblo lo sabe y acabarás en la cárcel", aseguró Noroña. Finalmente, le dijo que cuando quiera debatir, podrá hacerlo en la tribuna del Senado de la República: "Te pondré en tu lugar, como lo he hecho y lo seguiré haciendo".

