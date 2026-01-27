La fiscal general Ernestina Godoy informó que el Tren Interoceánico, que se descarriló el 28 diciembre del 2025, iba a exceso de velocidad, por lo que se determinó ejercer acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, contra quien resulte responsable.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) refirió que se hicieron distintas diligencias y expertos revisaron la "caja negra" tras el accidente en el kilómetro Z230+290 de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, en Nisanda, Oaxaca.

De acuerdo con Godoy, la velocidad autorizada con la que debía circular el Tren Interoceánico de carga era de 45 km/h, mientras que con pasajeros era de 50 km/h, sin embargo, el peritaje realizado determinó que la locomotora iba a 65 km/h.

¿Qué diligencias ha realizado la FGR en el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

La fiscal general explicó que la FGR realizó la inspecciones a las vías, desde el punto en el que se descarriló el Tren Interoceánico y hasta 5 kilómetros previos y posteriores.

También se hicieron inspecciones al tren en el que murieron 13 personas, y posteriormente una en el hospital, además resultaron 97 lesionadas.

Éste, según los reportes está conformada por dos locomotoras, una en operación y otra inactiva, así como cuatro coches acoplados.

Los peritos llevaron a cabo la recolección criminalística de indicios en vías, locomotoras y vagones.

Por otro lado, los expertos revisaron el sistema de acoplamiento para determinar si fue lo que provocó el siniestro, además de una revisión topográfica de la zona del accidente.

Finalmente, la extracción e interpretación de la "caja negra".

