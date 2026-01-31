La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la implementación de un Certificado Laboral obligatorio para los exportadores de productos agrícolas mexicanos, como parte del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

Durante el acto, luego de diversas protestas para exigir acciones sociales por parte de los habitantes, en compañía de la presidenta Sheinbaum Pardo, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, explicó que el nuevo mecanismo busca garantizar que los productos agrícolas destinados a la exportación sean cosechados bajo condiciones laborales dignas, con trabajadores formalizados y con acceso a la seguridad social.

El certificado será un requisito indispensable para comercializar productos agrícolas en mercados internacionales.

Presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a San Quintín, Baja California donde anunció el certificado laboral para productores agrícolas en México (31/01/2026). Foto: Especial

Dijo que el certificado tiene como objetivo “vincular la exportación con la formalización laboral”, asegurando que la mano de obra esté registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que se cumplan estándares de trabajo decente.

¿Cómo funcionará el certificado laboral para productores agrícolas?

El sistema operará a través de una plataforma digital denominada “Melagro”, la cual estará interconectada con bases de datos de la Secretaría del Trabajo, el IMSS y otras dependencias, permitiendo verificar en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a lo largo de toda la cadena de valor.

La implementación del certificado será gradual. El plan piloto iniciará en abril de 2026 con el cultivo de aguacate en Michoacán y posteriormente se extenderá a otros productos, priorizando en una segunda etapa a los berries, uno de los cultivos de mayor exportación en la región de San Quintín.

Acompañada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como de integrantes de su gabinete, Sheinbaum presentó un paquete de acciones integrales orientadas a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas.

Plan de acción para San Quintín

En materia de salud, la presidenta anunció que el hospital local se convertirá en un hospital general con especialidades, cuya construcción estará a cargo de ingenieros militares. Además, se rehabilitarán los 20 centros de salud del municipio.

“Van a tener sus médicos, van a tener medicamentos y van a ser arreglados este mismo año”, aseguró.

En el rubro educativo, Sheinbaum se comprometió a la reparación de todas las escuelas primarias y secundarias de San Quintín, así como a garantizar personal docente suficiente, incluyendo maestros de lenguas originarias.

También anunció la creación de dos nuevas preparatorias, la ampliación de cinco planteles de educación media superior y la conclusión de la universidad intercultural de la localidad.

“Todos los estudiantes que vayan a las escuelas tendrán su beca”, afirmó la mandataria, al detallar que el plan contempla transporte escolar y la incorporación de psicólogos para atender a estudiantes universitarios y de otros niveles.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, presentó un programa pionero de vivienda en renta dirigido exclusivamente a trabajadores agrícolas, construido por el Infonavit.

El proyecto contempla más de 20 mil acciones de vivienda diseñadas para atender la movilidad temporal de los jornaleros que migran por temporadas.

"No se ha hecho en todo el país. Este será el primer programa dirigido exclusivamente a la vivienda en renta para jornaleros”, destacó la funcionaria. El esquema se coordinará con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar servicios básicos.

El Plan de Justicia para San Quintín, correspondiente al compromiso 63 de la presidenta, incluye además la creación de un Centro de Atención Integral para concentrar trámites gubernamentales, la instalación de un módulo permanente de la Profedet para atender denuncias laborales, así como acciones en educación y regularización de la tierra, con el objetivo de transformar de fondo las condiciones laborales y sociales en los campos agrícolas de la región.

