A su llegada a las instalaciones de la Universidad Intercultural de San Quintín, donde presenta el Programa de Justicia Agrícola, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue detenida por un grupo de personas que le pidieron obras carreteras, hospitales y la atención a presuntos problemas administrativos del gobierno municipal.

Los manifestantes señalan directamente a la alcaldesa Miriam Cano Núñez y exigen la revocación de su cargo.

En la comitiva que acompaña a la mandataria federal este sábado para la Presentación del Plan de Justicia de San Quintín se encuentra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Manifestantes piden a Sheinbaum atención social en San Quintín, BC (31/01/2026).

Ante los presuntos problemas del gobierno municipal, la presidenta Sheinbaum se comprometió a enviar a un representante del Gobierno Federal que residirá en San Quintín para supervisar el funcionamiento del ayuntamiento y dar seguimiento a la correcta aplicación de los programas federales en la región.

Más tarde, la presidenta anunciará el Plan de Justicia para San Quintín, como parte de su compromisos desde que asumió su mandato.

El plan contempla nueve ejes para mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores agrícolas, principalmente indígenas mixtecos y tlapanecos provenientes de Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

El programa busca combatir prácticas laborales injustas y fortalecer el acceso a la salud, vivienda y seguridad social, en coordinación con el IMSS, la Secretaría de Salud y la Sedatu, además de atender el ordenamiento urbano en una región clave para la producción de fresas y moras.

