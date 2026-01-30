La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los tres órdenes de gobierno trabajan conjuntamente para atender de manera integral la percepción de inseguridad con la atención a las causas, la creación de senderos seguros y el mejoramiento de condiciones urbanas en los estados.

Durante la conferencia matutina de este viernes 30 de enero, desde Tijuana, Baja California, a la mandataria se le cuestionó sobre los resultados en encuestas de percepción, donde la ciudadanía refiere que se siente insegura a pesar de que los homicidios y delitos de alto impacto disminuyeron en dicho estado.

“Es un tema que estudiamos permanentemente en el gabinete de seguridad y hacemos encuestas que nos permitan conocer muchas veces que la percepción de seguridad no tiene que ver directamente con el delito, sino, por ejemplo, con calles que les falta iluminación. Eso genera una percepción de inseguridad, aunque no necesariamente haya habido o haya aumentado los delitos en esa zona”, dijo.

Lee también Realizan actividades por la paz en Baja California; Segob destaca participación de 26 mil 951 personas

Mostró una gráfica que señala la disminución de delitos en Baja California, donde en septiembre de 2024 se cometían 7.13 homicidios diarios y actualmente la cifra bajó 42%. Calificó esta reducción como “muy importante” dado a las dificultades que tiene Baja California por ser un estado fronterizo y por la presencia de diferentes grupos delictivos.

Harfuch destaca apoyo estatal en tema de seguridad

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Tijuana, Baja California (30/01/2026). Foto: Aimee Melo / EL UNIVERSAL

Sobre los resultados de disminución de homicidios, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que en las entidades de la República hay coordinadores para la estrategia de seguridad nacional. En el caso de Baja California, destacó que el secretario de Seguridad Pública, Laureano Carillo Rodríguez hace un buen trabajo de cooperación.

“En el caso del municipio de Tijuana también con el presidente municipal hay una muy buena coordinación y se coordina todas las instituciones del gabinete de seguridad federal, policía estatal, fiscalía general de justicia y por supuesto también la policía municipal de Tijuana juega un papel importante en la coordinación. Es una coordinación que se lleva desde la Secretaría de Seguridad pública estatal”, destacó.

Lee también Harfuch destaca acciones contra delitos de alto impacto y tráfico de drogas en BC; reporta detención de 11 objetivos prioritarios

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó su apoyo a la gobernadora Marina del Pilar y afirmó que su gobierno terminará bien y con beneficios a los bajacalifornianos.

“La gobernadora tiene nuestro apoyo. La gobernadora Marina del Pilar. Y hay que ver los resultados de su gobierno en muchos temas y particularmente en el tema de seguridad en donde tenemos una muy buena coordinación y otros resultados que ella ha dado en el estado. Entonces, tiene nuestro apoyo y va a cerrar muy bien su gobierno, muy bien”, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr