Para aumentar la paz en el estado de Baja California, el gobierno de México organizó 138 jornadas en los diferentes municipios de la entidad, las cuales contaron con la participación de 26 mil 951 personas en actividades como: talleres de prevención, ferias de paz, murales y caminatas. También se realizaron eventos deportivos y culturales, especialmente para jóvenes.

En representación de Rosa Icela Rodríguez, Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que las mesas de paz sesionaron en 320 ocasiones y fueron encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

Además, se realizaron mil 600 mesas en las cinco regiones, lo que permitió generar 984 acuerdos para resolver problemáticas de gobernabilidad y seguridad.

“Difundimos con mucho gusto la cartilla de derechos para las mujeres (...) Decir que la gobernadora Marina del Pilar encabeza las mesas y también participa rotativamente en algunas regionales donde operan la participación decidida de presidentas y presidentes municipales”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 30 de enero, desde Baja California, dio a conocer que en octubre de 2025 se instalaron siete consejos de paz y justicia cívica estatal y municipal, los cuales permitieron la resolución pacífica de conflictos. Indicó que el gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se impulsaron diferentes acciones en Tijuana, considerado municipio prioritario.

Realizan visitas casa por casa e instalan comités de paz

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria dijo que se brindaron 126 mil 672 atenciones específicas a la población de este municipio, mientras que en 36 colonias se llevaron a cabo 15 mil visitas casa por casa y se instalaron comités de paz locales con 39 ferias de paz.

“En las ferias de paz tomamos la protesta de los integrantes de los comités de paz. Importante decir que se llevó a cabo el primer censo nocturno en reconocimiento de nuestras compañeras que lo llevaron a cabo con 400 servidores públicos. Fue un censo para personas en situación de calle con el fin de identificar las necesidades a quienes viven en esta condición”, mencionó.

Detalló que más de 100 jóvenes que no estudiaban y no tenían empleo, hoy colaboran de la mano del gobierno del estado y del municipio en el programa Jóvenes Sembradores de Paz.

A través de la Secretaría de Cultura se realizó el concierto de Residente en Tijuana que reunió más de 53 mil asistentes. Por último, explicó que se instalaron módulos de “Sí al desarme, sí a la paz” en cuatro municipios, lo que permitió que la población intercambiara de forma anónima 481 armas de fuego.

nro/apr