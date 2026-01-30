Para terminar con los tratos laborales inadecuados, el gobierno federal pondrá en marcha el Plan de Justicia para los trabajadores agrícolas de San Quintín, Baja California. Este incluye la implementación de un centro de atención integral para defender sus derechos laborales y supervisar los tipos de contratación.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, explicó que este plan cuenta con 9 ejes prioritarios, uno de ellos es el trabajo digno y seguridad social; otros es de salud; vivienda adecuada e infraestructura urbana; control de la mancha urbana y el eje de mujeres, pues se manifestado violencia hacia ellas, especialmente a jornaleras agrícolas.

“Cuando nuestra Presidenta tomó protesta estableció en el compromiso 63 que habríamos de trabajar por la seguridad social de los jornaleros agrícolas y los pescadores. Y el Plan de Justicia busca cumplir este compromiso, hemos hecho un diagnóstico participativo desde el mes de junio, hemos estado trabajando para el día de mañana presentar este Plan”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 30 de enero, desde Tijuana, Baja California, explicó que funcionarios de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Bienestar, han visitado San Quintín para conocer las necesidades de las personas.

“Por instrucciones de la presidenta se realizó desde el mes de julio al mes de septiembre un censo casa por casa en el municipio de San Quintín en todas y cada una de las viviendas de los trabajadores agrícolas y de quienes ya han establecido su vida en este municipio”, detalló.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria explicó que San Quintín es una región de alta producción de berries, fresas y moras; por lo que hay presencia de trabajadores agrícolas del sur, originarios de poblaciones indígenas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz, así, el gobierno buscará terminar con injusticias laborales.

