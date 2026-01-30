El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el gobierno federal impulsa un paquete de obras estratégicas en Baja California con una inversión superior a los 21 mil 400 millones de pesos, enfocadas en movilidad, conectividad carretera y fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario detalló que se avanza en la reconstrucción de cuatro puentes vehiculares dañados por fenómenos meteorológicos, los cuales incrementan su altura para resistir mayores flujos de agua.

Tres de estas obras —los puentes El Arraiján, Aguamarga y San Hipólito— concluirán en febrero, mientras que el restante estará listo en junio de 2026.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia desde Tijuana, Baja California (30/01/2026). Foto: Aimee Melo / EL UNIVERSAL

En materia de inversión mixta, a través de Banobras, Esteva Medina anunció la construcción de un libramiento de 25 kilómetros entre Otay y el libramiento Ensenada, paralelo a la carretera federal 1D, con una inversión de 4 mil 300 millones de pesos, cuyos trabajos iniciarán en el primer semestre de 2026.

Asimismo, destacó el viaducto elevado de Tijuana, construido por la Secretaría de la Defensa Nacional, del cual este día se inaugura el primer tramo de siete kilómetros. El segundo tramo, de cuatro kilómetros, entrará en operación en febrero de 2026, mejorando la conexión entre las garitas y el aeropuerto de la ciudad.

El titular de la SICT también informó sobre el programa Megabachetón 2026, que contempla la repavimentación de 555 kilómetros de carreteras federales en el estado y el reforzamiento del señalamiento en más de 4 mil kilómetros, con trabajos que ya iniciaron este mes.

En infraestructura educativa, destacó la ampliación del bachillerato en Tijuana, que alcanzará 21 aulas con una inversión total de 96 millones de pesos, así como la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, con una inversión de 433 millones de pesos.

En conjunto, las obras representan una inversión total de 21 mil 419 millones de pesos para Baja California, concluyó el funcionario.

Conagua destaca inversión de mil 700 mdp en Tijuana

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Tijuana, Baja California (30/01/2026). Foto: Aimee Melo / EL UNIVERSAL

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacó obras de infraestructura hidráulica en el estado, como tecnificación del campo y el saneamiento del río Tijuana, con una inversión de mil 700 millones de pesos.

Entre otras obras, también mencionó la construcción de la planta desaladora de Rosarito, que será “la más grande y moderna de América Latina”, con una inversión de 10 mil millones de pesos.

El monto total de las obras de la Conagua en Baja California supera los 16 mil 700 millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que en total son 37 mil millones de pesos de inversión en Baja California.

