La Secretaría de la Defensa Nacional () confirmó este viernes cambios en algunos de sus mandos de alto nivel, los primeros en lo que va del gobierno de la presidenta .

Anunció que el próximo lunes el general de División , asumirá como subsecretario de la Defensa Nacional, en sustitución del general Enrique Covarrubias López, quien pasará a situación de retiro.

El general Enrique Martínez López ha ocupado diversos cargos operativos y administrativos en su carrera militar, como comandante de la 43 Zona Militar de Apatzingán, Michoacán; comandante de la 35 Zona Militar, Chilpancingo, Guerrero; Agregado Militar y Aéreo adjunto a la Embajada de México en la República Federal de Alemania y Polonia. No ha sido comandante de Región Militar.

Asimismo, la Defensa informó que el general Hernán Cortés Hernández, excomandante de la Guardia Nacional, llegará a la Oficialía Mayor de la Defensa, cargo que dejó el general Martínez López para asumir como número dos del general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En tanto, el general de División de Guardia Nacional Guillermo Briseño Lobera, será designado como nuevo comandante de la Guardia Nacional, corporación creada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los nombramientos se oficializarán el lunes 2 de febrero en una ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera que se realizará en la Plaza de la Lealtad de la dependencia con sede en la Ciudad de México.

