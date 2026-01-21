Hermosillo, Sonora.- La audiencia en la que se definirá la vinculación a proceso de nueve imputados por la tragedia ocurrida en una tienda Waldo’s del centro de Hermosillo continúa desarrollándose y se extenderá por al menos tres días, luego de que el juez determinará una segunda pausa dentro del procedimiento.

El caso se remonta al pasado 1 de noviembre, cuando la explosión de un transformador al interior del establecimiento provocó un incendio de grandes proporciones, dejando un saldo fatal de 24 personas fallecidas, entre ellas una mujer embarazada y al menos 15 lesionadas.

La audiencia inició el lunes a las 09:00 horas y se prolongó durante aproximadamente 12 horas continuas, tras lo cual el juez decretó un receso. En este proceso se analiza la situación jurídica de nueve imputados, de los cuales ocho son personas físicas, entre funcionarios y personal relacionado con la operación de la empresa, y una persona moral, correspondiente a Waldo’s Dolar Mart de México.

Lee también Reportan desaparición de policía municipal de Culiacán; Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emite ficha de búsqueda

Actualmente, la diligencia continúa con la exposición de los argumentos de las defensas, mientras se espera la comparecencia de los representantes legales de la empresa.

Una vez concluida esta etapa, el juez deberá emitir su resolución para determinar si los imputados serán o no vinculados a proceso penal.

Un proceso complejo: STJE

Desde el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) se ha señalado que la duración y las pausas en las audiencias no representan una violación al debido proceso.

El presidente del STJE, Rafael Acuña Griego, explicó que la complejidad del caso, así como el número de imputados, obliga a extender las diligencias para garantizar plenamente el derecho de defensa.

Lee también Universidad Autónoma de Tamaulipas certificará a artesanos que producen la cuera tamaulipeca; buscan denominación de origen

Imágenes, velas y flores en honor a las víctimas del incidente (01/12/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

“Los jueces privilegian la defensa de quienes están siendo inculpados de delitos producto de una tragedia. La postergación de las audiencias es para proteger ese derecho”, subrayó el magistrado.

Acuña Griego recordó que no todos los imputados han comparecido simultáneamente debido a su número y a los amparos interpuestos, lo que ha derivado en la programación de audiencias por grupos.

Señaló que en los próximos días se continuará con los imputados que promovieron recursos legales contra el proceso penal.

“Cuatro o cincuenta audiencias no constituyen una violación”, afirmó, al recalcar que el objetivo es resolver el caso conforme a derecho y con respeto a las garantías procesales.

Lee también Mara Lezama anuncia construcción de nuevo hotel en Quintana Roo; inversión superará los 250 millones de dólares

La audiencia inicial, celebrada el 13 de enero, concluyó durante la madrugada del 14 de enero de 2026, con una duración cercana a 18 horas. En ella, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) logró formalizar la imputación contra las nueve partes involucradas.

Mientras tanto, familiares de las víctimas y la sociedad hermosillense permanecen atentos al desarrollo del proceso, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se finquen responsabilidades por una tragedia que marcó profundamente a la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr