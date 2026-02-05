El Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, confirmó el envenenamiento de 26 perros en los ejidos Transporte y San Ramón, en donde se utilizaron cebos envenenados que se esparcieron por las calles.

El director de Salud Municipal, Luis Bañuelos Garza, mencionó que se reforzó la vigilancia tras el envenenamiento masivo y se han intensificado los recorridos de Control y Bienestar Animal, mientras que elementos de Seguridad Pública realizan patrullajes en la zona para dar con los responsables.

Los primeros casos se presentaron desde el fin de semana y hasta el momento suman 26 los perros que han muerto. Por estas muertes ya se interpuso una denuncia ante la Vicefiscalía en La Laguna de Durango, pues el maltrato animal está tipificado como delito.

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento informó que se acordó con los habitantes de las comunidades, que se reforzarían los recorridos para detectar o evitar que se presenten más casos.

