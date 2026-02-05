Más Información

Ellos son los alcaldes detenidos en Jalisco en el último año; son señalados por nexos con el CJNG

Ellos son los alcaldes detenidos en Jalisco en el último año; son señalados por nexos con el CJNG

Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente: así era la manera de "gobernar" del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente: así era la manera de "gobernar" del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

El Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, confirmó el en los ejidos Transporte y San Ramón, en donde se utilizaron cebos envenenados que se esparcieron por las calles.

El director de Salud Municipal, Luis Bañuelos Garza, mencionó que se reforzó la vigilancia tras el envenenamiento masivo y se han intensificado los recorridos de Control y Bienestar Animal, mientras que elementos de Seguridad Pública realizan patrullajes en la zona para dar con los responsables.

Lee también

Los primeros casos se presentaron desde el fin de semana y hasta el momento suman 26 los perros que han muerto. Por estas muertes ya se interpuso una denuncia ante la Vicefiscalía en La Laguna de Durango, pues el está tipificado como delito.

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento informó que se acordó con los habitantes de las comunidades, que se reforzarían los recorridos para detectar o evitar que se presenten más casos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]