Dos perritos mestizos de nombre “Luna” y “Rocky”, quienes se encontraban en condiciones de desnutrición, fueron rescatados en el puerto de Veracruz.
Fue personal de la dirección de Salud y Protección Animal del Ayuntamiento de Veracruz quienes realizaron el rescate y aseguramiento preventivo de los dos animales en un área verde del Fraccionamiento Oasis.
Vecinos de la zona reportaron el abandono, por lo que personal municipal acudió de inmediato y realizó una inspección física, constatando que los animales no tenían acceso a agua ni alimento y carecían de un espacio adecuado para resguardarse del sol y de las inclemencias del clima.
El médico veterinario que valoró a los ejemplares determinó que ambos presentaban anemia en tercer grado y un estado delicado de salud, por lo que se procedió a su traslado al Centro de Salud Animal para recibir atención médica especializada y resguardo adecuado hasta su recuperación.
Durante la diligencia, el personal fue atendido por la propietaria de los caninos, a quien se le entregó un citatorio para dar seguimiento al caso conforme a la normatividad vigente.
A finales de enero, siete perros, los cuales se encontraban en condiciones de abandono y desnutrición severa, fueron rescatados de un domicilio también del puerto de Veracruz.
De acuerdo con un informe oficial, un llamado ciudadano difundido en redes sociales alertó sobre presunta desatención y estado precario de los animales en el fraccionamiento Oasis.
Los caninos presentaban desnutrición, hipotermia e infestación de garrapatas, por lo que se logró el rescate de los animales, los cuales fueron trasladados para su valoración médica.
