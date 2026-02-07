Hermosillo, Sonora. - Jorge Luis “N”, de 43 años fue detenido en el municipio de Ímuris, Sonora, por infligir violencia extrema contra su pareja al hacerle arder su cuerpo tras rociarle solvente y prenderle fuego.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que atendió de manera inmediata un hecho de violencia contra una mujer, en ese municipio ubicado a 87 kilómetros de la frontera, logrando la detención de un hombre por su probable responsabilidad en un ataque directo contra la vida y la integridad de su pareja sentimental.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas del 6 de febrero de 2026, en un domicilio ubicado sobre la avenida Colima, en la colonia Sahuaral, donde la víctima, de 42 años, sostuvo una discusión con el imputado, por lo que el agresor roció de manera intencional a la víctima con thinner, para posteriormente prenderle fuego, conducta que es investigada como violencia feminicida en grado de tentativa, al tratarse de un ataque deliberado dirigido a causar la muerte o un daño grave a una mujer.

Lee también: Reportan 3 asesinatos con armas de fuego en Culiacán; investigan serie de hechos violentos

De manera inmediata se activaron medidas de protección y atención integral a favor de la víctima, priorizando su seguridad, recuperación física y emocional, así como su acceso efectivo a la justicia, bajo los principios de centralidad de la víctima, no revictimización y debida diligencia reforzada.

Como consecuencia de la agresión, la víctima presentó quemaduras de primer y segundo grado en diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital, donde recibe atención médica especializada y seguimiento clínico conforme a su estado de salud.

Derivado de la investigación inmediata, y con el apoyo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se logró la localización y detención del presunto responsable en la colonia El Moral, en el mismo municipio.

Lee también: Encuentran droga y celulares en penal de Culiacán; revisiones se intensifican tras fallecimiento de interno

Al momento de su aseguramiento, el imputado fue detenido en flagrancia por la posesión de 23 envoltorios con “crystal”, indicios que se integran a la investigación.

Así mismo, se cuenta con un antecedente penal por el delito de narcomenudeo correspondiente al año 2018, indicó la Fiscalía de Sonora.

El Ministerio Público integra la carpeta de investigación correspondiente con perspectiva de género, a fin de esclarecer los hechos, sancionar al responsable y garantizar a la víctima su derecho a la justicia y a la reparación integral del daño.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr