Más Información

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Miles protestan en Milán contra Juegos Olímpicos de Invierno; también se manifiestan por la presencia de ICE

Miles protestan en Milán contra Juegos Olímpicos de Invierno; también se manifiestan por la presencia de ICE

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX; miles asisten a desfile en el Centro Histórico

Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

Culiacán, Sin. En nuevas revisiones del centro penitenciario, en donde el pasado viernes falleció el interno Fabian Alonso, en el área médica, presuntamente por , los elementos del Grupo de Operaciones especiales del Estado, localizaron diversas dosis de, celulares, chips para celulares y .

Durante una primera revisión efectuada en varios módulos, se aseguró cinco dosis de una hierba seca, con las características de la , una dosis de un polvo blanco, similar a las propiedades de la cocaína, así como tres celulares, seis cargadores para móviles, un cargador para radio de comunicación y USB.

En la segunda revisión, se encontró en los módulos, tres dosis de hierba seca, con características de marihuana, tres teléfonos celulares, cinco chips para celulares, un cargador para celular, una botella, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposiciones del .

Lee también

La mañana del viernes pasado, la Fiscalía General del Estado fue notificada de un nuevo de un interno de nombre Fabian Alonso “N”, en el área de médica del centro penitenciario de Culiacán, el dato preliminar que se dio a conocer, es que presuntamente su muerte de derivo de una insuficiencia respiratoria.

Sobre el nuevo hecho, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que la madrugada de este viernes, en el área médica del penal de , se registró el fallecimiento de una persona , por lo que se dio aviso a la autoridad judicial para determine las causas de su muerte.

La autoridad de seguridad expuso que el primer dictamen que se tienen, es que se presume que su se derivó de una insuficiencia respiratoria, cuyo origen tendrá que ser determinado por los estudios forenses que se le practiquen.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]