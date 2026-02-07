Culiacán, Sin. En nuevas revisiones del centro penitenciario, en donde el pasado viernes falleció el interno Fabian Alonso, en el área médica, presuntamente por insuficiencia respiratoria, los elementos del Grupo de Operaciones especiales del Estado, localizaron diversas dosis de drogas, celulares, chips para celulares y bebidas alcohólicas.

Durante una primera revisión efectuada en varios módulos, se aseguró cinco dosis de una hierba seca, con las características de la marihuana, una dosis de un polvo blanco, similar a las propiedades de la cocaína, así como tres celulares, seis cargadores para móviles, un cargador para radio de comunicación y USB.

En la segunda revisión, se encontró en los módulos, tres dosis de hierba seca, con características de marihuana, tres teléfonos celulares, cinco chips para celulares, un cargador para celular, una botella, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposiciones del ministerio público.

La mañana del viernes pasado, la Fiscalía General del Estado fue notificada de un nuevo fallecimiento de un interno de nombre Fabian Alonso “N”, en el área de médica del centro penitenciario de Culiacán, el dato preliminar que se dio a conocer, es que presuntamente su muerte de derivo de una insuficiencia respiratoria.

Sobre el nuevo hecho, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que la madrugada de este viernes, en el área médica del penal de Culiacán, se registró el fallecimiento de una persona privada de la libertad, por lo que se dio aviso a la autoridad judicial para determine las causas de su muerte.

La autoridad de seguridad expuso que el primer dictamen que se tienen, es que se presume que su muerte se derivó de una insuficiencia respiratoria, cuyo origen tendrá que ser determinado por los estudios forenses que se le practiquen.

