Vibra la escena cultural en la semana del arte

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Tragedia doble en la familia de , ayer se dio a conocer la muerte de su hermana Lily Márquez Landa, quien luchó durante contra del cáncer; a menos de 24 horas, José Camar, sobrino de la cantante, anunció el fallecimiento de su padre.

Camar, modelo e intérprete compartió en redes sociales una segunda noticia, la muerte de su papá, a quien despidió con un mensaje lleno de amor y de incredulidad, pues hace pocas horas, a través de su cuenta de Instagram lamentó la partida de su mamá, a quien acompañó en todo momento.

Camar describió como una terrible pesadilla lo que está viviendo, calificó a su padre como su mayor ejemplo a seguir, su clon, su guía y su apoyo, se mostró agradecido por los cuidados que le dio, y celebró que se reencontrara con su madre.

Lee también:

"Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo. Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía,mi apoyo, mi héroe, mi modelo a seguir. Te agradezco por tanto por todo y por darme la vida, gracias por ser un padre excepcional y por cuidar de mi siempre, sé que hoy también tengo otro angelito de la guarda en el cielo, y mi mamá y tú ya están festejando allá arriba JUNTOS. Qué sueño".

Sobrino de Edith Márquez llora la muerte de sus padres y los recuerda con esta foto. Foto: Instagram josecamar_
Camar, quien cuenta con un canal en YouTube donde ha compartido algunos videos musicales de su faceta como cantante, acompañó su publicación con una serie de fotos en las que aparece con sus padres.

"Te amo papá vuelta alto, guía mi camino como siempre lo hiciste y te veo en otra vida para ir por una McDonalds con unas papotas que tanto te gustaban. Gracias por enseñarme tanto, siempre seremos un equipo. Descansa por siempre, hoy eres libre de todo.-Tu Chaparro".

La cantante Edith Márquez despidió y recordó a su hermana en redes sociales con un video de ambas cantando.

Edith Márquez y su hermana Lily Márquez Landa. Foto: Instagram lilymarquezl
"Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti. El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser. Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos", se lee.

