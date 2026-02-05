Lily Márquez Landa, hermana de la cantante Edith Márquez falleció tras una ardua batalla contra el cáncer, la noticia fue dada por su hijo José Camar, quien a través de redes sociales informó sobre la partida de su mamá.

Con un mensaje lleno de amor, José, cantante y modelo, le dijo adiós a su madre en Instagram, agradeció el apoyo recibido durante estos meses complicados, y compartió que su madre se fue feliz y agradecida de haber recibido tanto amor.

"Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tu, vives y vivirás en mi siempre.. ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció. Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil. Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más. Guíame en mi camino mamita, algún día nos volveremos a encontrar chicle de mi vida, te amo", se lee.

El mensaje fue acompañado por bellas fotografías entre madre e hijo.

José Camar despide con amorosas fotos a su madre Lily Márquez Landa.

Hace un par de semanas, José Camar solicitó consejos y ayuda económica para su madre, quien ya había sido canalizada en cuidados paliativos, pues el cáncer, el cual había vencido hace años, regresó agresivo y ya había invadido sus huesos, las meninges, el cerebro y la médula ósea.

Lily Márquez se sometió a quimioterapia, radiaciones y varios protocolos, sin embargo ya no hubo nada más que hacer.

"Los doctores decidieron que ya era momento y nos mandaron a cuidados paliativos, en este momento seguimos buscando y tratando de encontrar nuevas opciones de tratamiento", compartió el sobrino de la cantante.

"Hoy comparto esto por mi mamá. Estamos pasando por un momento muy difícil y seguimos buscando opciones con esperanza y responsabilidad. Si puedes ayudar, donar o simplemente compartir, de verdad hace la diferencia, muchas gracias".

En enero de 2024, Lily agradeció a la vida por el regalo que significó su hermana Edith Márquez, a quien le deseó feliz cumpleaños y la calificó como la mejor cantante de México.

Lee también: Edith Márquez, con el objetivo de cautivar a las nuevas generaciones

Edith Márquez y su hermana Lily Márquez Landa. Foto: Instagram lilymarquezl

"Hace algunos añitos mis papis me dieron un primer regalo de vida maravilloso, una niña hermosa con la que jugué, disfruté, viaje y he vivido cosas hermosas, siempre juntas y espero seguir así por siempre ¡FELIZ CUMPLEAÑOS A MI HERMANA, feliz cumpleaños a la mejor cantante de México! Te amo con toda mi alma. Feliz vuelta al sol siempre con mucha salud".

rad