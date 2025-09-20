Para Edith Márquez siempre es emocionante lanzar un nuevo sencillo, y más, un disco, sin embargo reconoce que es difícil llegar al público joven, principalmente porque ellos consumen música a través de plataformas y de redes sociales.

“Ya poco se escucha la radio y evidentemente los discos no existen más, sin embargo, creo que las generaciones nuevas, los más jóvenes, se han acercado a música de antes, a grandes éxitos, por medio también de las redes, porque otro artista de su generación ha grabado temas de otros, y entonces a ellos les parece que es una gran canción”, afirma.

Comparte que ya experimentó el que uno de sus temas fuera puesto en circulación por un nuevo intérprete y que las redes lo difundieran.

“Probablemente de esta manera mucha gente encuentre mi música, por ahí pusieron una canción que se llama ‘Aunque sea en otra vida’ y se empezó a volver viral, luego alguien la grabó, así es como empiezan los chavos a dar a conocer su música”.

Edith Márquez dijo esto en relación al lanzamiento de Eterna e inolvidable, álbum que grabó como tributo a Rocío Durcal.

El disco incluye ocho canciones que Juan Gabriel compuso y que Rocío Durcal hizo suya, como “Me nace del corazón”, “Amor eterno” o “Costumbres”, entre otros, y contó que conoció a Dúrcal gracias a una sorpresa que le prepararon.

“Ella me entregó un Disco de Oro, de mi primer disco como solista, fue una sorpresa que me tenía la disquera, yo temblaba de la emoción y lloraba, ella me abrazó fuerte, así de ‘no se me raje’, durante dos o tres minutos, yo no pude más que agradecer de la emoción”, recuerda.

“Tuve la fortuna de conocer brevemente al hermosísimo ser humano que era, fue más importante la presencia de Rocío que el disco en sí. Intuía que a ese disco le iba a ir muy bien, es el de ‘Mírame’ o ‘Mi error, mi fantasía’, de las canciones que me abrieron las puertas”, agrega.

Edith Márquez prepara concierto para el próximo 3 de octubre en el Auditorio Nacional en el que presentará Eterna e inolvidable.