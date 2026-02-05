Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA

Más Información

Nogales, Sonora.- Autoridades federales detuvieron a Rubén Orlando, alias “El Nido”, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al sintéticas hacia Estados Unidos, durante un operativo realizado en este municipio fronterizo.

La captura fue llevada a cabo por elementos de inteligencia y operaciones especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), como resultado de trabajos de inteligencia de campo y gabinete, informó el Gabinete de Seguridad.

Rubén Orlando Nido, de nacionalidad mexicana y estadounidense, era considerado un objetivo prioritario por las autoridades, debido a su presunta participación en la producción y envío de drogas químicas al mercado estadounidense.

De acuerdo con información oficial, el detenido también era buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y se le vincula como operador de una célula relacionada con el.

En el mismo operativo fueron detenidos José Raúl "N", alias “El Santa”, señalado como presunto segundo al mando de la organización, así como José Román "N".

La acción incluyó el cumplimiento de tres órdenes de cateo en distintos inmuebles de Nogales, donde las autoridades aseguraron un arma larga abastecida, cargadores, cartuchos útiles y 30 pastillas azules con características similares a drogas sintéticas.

Además, se decomisaron vehículos, teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas electrónicas y diversa documentación financiera y administrativa, presuntamente relacionada con.

Los detenidos, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien será el encargado de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

