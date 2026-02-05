Más Información

Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios

Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba

Banxico sigue pasos de la Fed en tasas de interés; las mantiene sin cambio y quedan en 7%

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros

Mauricio Kuri: Que quede bien claro, no aceptamos dictados extranjeros; llama a aprobar la mejor reforma electoral

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Morena y Burgueño encabezan las preferencias a gubernatura

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Tras captura de edil de Tequila, policía estatal tomará control de la seguridad; realizarán revisión administrativa y de armamento

Toronto. La Policía de Canadá anunció el arresto de siete agentes en activo del cuerpo policial de Toronto, la ciudad más poblada del país, a los que acusó de trabajar para organizaciones criminales y estar implicados en tráfico de drogas.

Las autoridades también arrestaron a una octava persona, un agente jubilado, en un caso que expertos policiales han dicho no tiene precedentes en el país y parece sacado de la serie de televisión "The Sopranos", sobre una familia mafiosa en Estados Unidos.

En una rueda de prensa, la Policía explicó que durante siete meses investigó a partir de junio de 2025 una trama criminal relacionada con intentos de asesinato, extorsión, tiroteos, robos y tráfico de drogas vinculada con elementos mafiosos del sector de las grúas de remolque de vehículos.

La investigación descubrió que varios agentes de la Policía de Toronto trabajaban para organizaciones criminales y que proporcionaron información confidencial, como la identidad y el domicilio de un agente de prisiones que sufrió varios intentos de asesinato.

El jefe de la Policía de Toronto, Myron Demkiw, dijo que el caso es especialmente grave por la implicación de los agentes del cuerpo.

"Ningún rincón de la sociedad es inmune al alcance del crimen organizado. Pero cuando el crimen organizado penetra en el Servicio de Policía de Toronto, el daño va más allá de las irregularidades inmediatas", afirmó.

Demkiw reconoció que los arrestos han sacudido los cimientos de la Policía de Toronto, uno de los principales cuerpos policiales del país, con más de 8 mil agentes, y se comprometió a seguir investigando para descubrir posibles vínculos con otros policías y otros departamentos de Policía.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, declaró por su parte que los agentes que sean condenados "se merecen ser arrojados a la cárcel" y apoyó formar una comisión independiente que revise las prácticas de contratación, el acceso a bases de datos policiales y otros aspectos del funcionamiento del Servicio de Policía de Toronto.

