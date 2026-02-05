Hermosillo, Sonora.- Un intento de robo a un vagón de tren cargado con cerveza fue frustrado la tarde del miércoles 4 de febrero en la comunidad de Estación Zamora, municipio de Hermosillo, luego de que sujetos se enfrentaran a policías y terminaran huyendo al monte.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:15 horas, a la altura de la calle Emiliano Carranza, cuando elementos policiales atendieron un reporte ciudadano por un presunto robo al tren.

Al arribar al sitio, los oficiales fueron recibidos a balazos por los presuntos delincuentes, lo que activó el código rojo y movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Objetos asegurados por robo (05/02/2026). Foto: Especial

De acuerdo con autoridades, los agresores abandonaron varias unidades en las que presuntamente trasladarían el material robado y escaparon a pie rumbo desconocido, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que, durante la intervención coordinada entre la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y el Mando Coordinado en San Miguel de Horcasitas, se aseguraron tres vehículos: una camioneta Ford Lobo, un camión Chevrolet blanco tipo rabón y un Jeep Sahara.

En el lugar también fueron localizadas cajas con más de 900 botellas de cerveza, además de 10 envoltorios con presunto narcótico y radios portátiles de comunicación. Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Elementos asegurados de los presuntos delincuentes (05/02/2026). Foto: Especial

Testigos señalaron que los presuntos ladrones pretendían descargar la mercancía del vagón cuando fueron descubiertos por los oficiales, lo que derivó en una balacera que, según versiones, se prolongó por varios minutos.

La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal, corporaciones de San Miguel de Horcasitas y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mientras se desplegó un operativo de búsqueda, sin que se reportaran daños a instituciones de seguridad.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con información que ayude a la localización de los responsables, a través de la línea de denuncia anónima 089.

