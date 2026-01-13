Culiacán.- En respuestas inmediatas a reportes de actos delictivos cometidos en los municipios de Culiacán y Navolato, tres presuntos delincuentes armados fueron detenidos por fuerzas federales y estatales, dos de ellos sostuvieron un enfrentamiento a balazos con las fuerzas del orden en una larga persecución.

Dos jóvenes que despojaron al conductor de una camioneta Ram, de modelo reciente, en el boulevard Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán, se enfrentaron a balazos con fuerzas federales que los persiguieron por varios kilómetros.

A lo largo de varios kilómetros los presuntos roba carros intercambiaron disparos con las fuerzas federales hasta que lograron detenerlos en la carretera Culiacán-Eldorado. Uno de los jóvenes resultó herido y quedó dentro de la camioneta robada, por lo que tuvo que ser internado en un hospital, bajo custodia.

Su cómplice descendió de la unidad e intento huir rumbo a una granja cercana, pero fue alcanzado, detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales para que integren la carpeta de investigación respectiva.

La Policía Estatal Preventiva y el ejército en labores de vigilancia en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, fueron alertados sobre un asalto a una tienda de autoservicio, por lo que con los datos de la media afiliación y las características de la motocicleta que este conducía, iniciaron su búsqueda.

Cerca de la carretera, conocida como “La veinte”, los policías estatales y los elementos del ejército observaron a un civil con las características descritas sobre el asaltante, por lo que tras una breve persecución fue detenido y se le aseguró una pistola, 14 cartuchos útiles, ocho mil pesos en efectivo y una motocicleta.

