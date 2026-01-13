Más Información

Hermosillo, Sonora.- Una integrante del colectivo , la cual estaba en calidad de desaparecida en la localidad de Mesa del Seri, Hermosillo, fue localizada con vida gracias a un operativo interinstitucional.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer estaba haciendo acciones de búsqueda en esta localidad de cuando se perdió contacto con ella; la última comunicación fue a las 12:00 horas, aproximadamente.

Producto del reporte de su desaparición, el cual no se llevó a cabo de forma inmediata porque es un área sin cobertura de señal de teléfono, se desplegó un operativo en Mesa del Seri, Molina de Camou, Real del Alamito y San Pedro.

Participaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la municipal, la Guardia Nacional (GN), la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CNPC).

Después de las 18:00 horas, la integrante de Buscadoras por la Paz fue localizada, y reportada como sana y salva. La líder de esta colectivo, Cecilia Delgado, explicó que dicha mujer se había desorientado.

Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional y llamaron a extremar precauciones durante actividades en áreas de difícil acceso o sin cobertura de comunicación, para evitar riesgos y facilitar una respuesta oportuna en caso de emergencia.

