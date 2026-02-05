Pachuca. - Localizan y desmantelan un predio presuntamente utilizado para la distribución ilegal de hidrocarburo en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, donde también se aseguraron 6,200 litros de combustible y 356 contenedores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Salvador Cruz Neri, la diligencia se realizó en la colonia 14 de Febrero, donde personal de esta dependencia, en coordinación con la Procuraduría de Justicia, así como la Guardia Nacional y la Defensa, intervino el predio identificado como punto de resguardo de combustible robado.

Durante las inspecciones se aseguraron 6 mil 200 litros de combustible almacenados en diversos contenedores. Además, se localizaron bombas eléctricas, material industrial de alta presión, boquillas de dispensado y diversos equipos utilizados para la manipulación y trasiego de combustible.

Desmantelan predio presuntamente utilizado para la distribución ilegal de hidrocarburo en Tepeapulco, Hidalgo; aseguraron 6,200 litros. Foto: Especial.

Este operativo, señalaron autoridades, forma parte de la estrategia que se mantiene en la entidad para interrumpir las cadenas logísticas del robo de combustible, delito que persiste en diversas regiones del estado.

Hidalgo continúa en las estadísticas como la entidad con mayor número de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos, principalmente en lo que se refiere a gasolina. De enero a septiembre del año pasado se registraron mil 918 tomas clandestinas, lo que representa un incremento de 0.37 % respecto a 2024. Asimismo, la entidad se ubica entre los primeros lugares en robo de gas, delito que registró un incremento de 12.85 %, con focos rojos en Tula y Tepeji.

Las demarcaciones donde se concentra este delito se ubican en la zona sur de la entidad, así como en el Altiplano y en municipios colindantes con Querétaro, además de Cuautepec.

