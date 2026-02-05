Ciudad Victoria, Tamaulipas.– De los 21 casos de gusano barrenador del ganado que se han acumulado en Tamaulipas, 13 ya se encuentran completamente inactivados, mientras que solo permanecen 8 casos activos bajo estricto control sanitario.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, señaló que el primer caso fue detectado el 1 de diciembre y desde entonces, todos los que se han acumulado han sido atendidos de manera inmediata con acciones de vigilancia epidemiológica control sanitario y atención directa al ganado afectado, logrando contener la propagación de esta plaga.

En la aplicación oportuna y estricta de los protocolos sanitarios, añadió el funcionario estatal, participan la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Lee también Hidalgo reporta siete casos confirmados de sarampión en tres municipios; cuatro son adultos

Amaya García afirmó que gracias a ello, los municipios de Altamira y Llera han sido declarados libres de gusano barrenador del ganado.

“Es importante señalar que, aunque los avances son significativos, no bajamos la guardia; continuamos con el monitoreo constante en todo el territorio estatal para proteger la sanidad pecuaria y salvaguardar la producción ganadera de Tamaulipas”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr