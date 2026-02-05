TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El pleno de la 69 Legislatura aprobó la iniciativa de decreto con la que se reforman diversas disposiciones de la Ley federal de armas de fuego y explosivos, para dotar de armas de más alto poder a las corporaciones policíacas de Chiapas en el combate a la delincuencia y la búsqueda de la restitución de la paz en la entidad.

La semana pasada, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar planteó que enviaría una iniciativa de ley federal para otorgar armas de más alto poder a las corporaciones policíacas de Chiapas en su lucha contra el crimen organizado. "No puede ser que estén mejor armados los bandidos y los delincuentes que las propias instituciones, yo no creo en eso, por eso no escatimo nunca en la inversión del armamento, justificó el mandatario.

Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política argumentó durante la sesión de este jueves que con dicha reforma se consolidan instituciones civiles "fuertes y cercanas a la gente" para enfrentar a la delincuencia con eficacia y con la colaboración interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno.

Lee también Tequilera José Cuervo: la legendaria empresa que acusó al alcalde de Tequila de extorsión; te contamos los detalles del caso

Diputados de Chiapas aprueban reforma para otorgar mejor armamento a policías para combatir la delincuencia. Foto: Especial

Así, afirmó, se garantizará que las fuerzas de seguridad estatales actúen con mayor capacidad operativa, mayor capacitación y profesionalización.

Explicó que la lucha por la paz involucra a "hombres y mujeres de valor", porque en Chiapas se padeció una historia lamentable "de dolor" debido a la violencia que se acrecentó en años recientes.

El crimen y sus hechos violentos aumentaron por la complicidad entre el Estado y la delincuencia. Había que poner orden con las consecuencias que deriven, expuso el legislador de Morena.

Lee también Chichén Itzá, imán del turismo en Yucatán; 11 mil personas visitaron la zona arqueológica el pasado fin de semana

El gobernador Eduardo Ramírez, enmarcó, estableció como prioridad de su administración fortalecer las instituciones de seguridad, y ahora se tiene estrategia e inteligencia en el combate a la inseguridad y la delincuencia.

Con la aprobación de tal iniciativa el Congreso de Chiapas "está a la vanguardia". El documento se enviará al Congreso de la Unión, con el objetivo de dotar de mejor armamento a los cuerpos de seguridad. "Lo que está en juego en Chiapas no es cosa menor, es la paz que se está construyendo”, enfatizó.

Foto: Especial

Los legisladores de diferentes partidos políticos Javier Jiménez Jiménez, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y Rubén Zuarth Esquiva, coincidieron que la aprobación de la reforma es una decisión trascendental para la seguridad pública y la paz social de Chiapas.

Lee también Universidad Autónoma de Sinaloa no tiene dinero para pagar nómina de 20 mil empleados; gobierno federal aún no libera la partida de 500 mdp

Destacaron que es necesario otorgar las herramientas necesarias a los cuerpos de seguridad para que cumplan con su responsabilidad de salvaguardar el bienestar de la población.

Afirmaron que no se permitirá que la delincuencia ingrese y altere el orden. En Chiapas no habrá espacio ni tolerancia para la delincuencia, porque el gobierno actúa con responsabilidad para reestructurar el engranaje social.

El dictamen aprobado por la Legislatura local será presentado al Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución General de la República en materia de portación de armas reservadas para el uso de las Fuerzas Armadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr