Mérida, Yucatán.- arranca el 2026 impulsando el turismo Yucatán, pues de acuerdo con cifras del Patronato Cultur, unos 11 mil visitantes ingresaron a la zona arqueológica el pasado domingo, durante el primer puente vacacional de este año.

“El pasado fin de semana tuvimos una afluencia de 11 mil visitantes, que desafiaron las bajas temperaturas para recorrer el sitio; en verdad son números muy positivos en el inicio de 2026”, manifestó David Escalante Lombard, director del Patronato Cultur.

Afirmó que estas cifras hablan de que Chichén Itzá se refrenda como el principalen Yucatán.

Durante todo el 2025, la zona arqueológica registró una afluencia acumulada, superior a los 2.18 millones de personas, una cifra que colocó a Chichén Itzá, en el primer sitio del turismo arqueológico nacional, superando en visitas a Teotihuacán y Tulum.

Escalante Lombard adelantó que Patronato Cultur ya se prepara para el Equinoccio de Primavera, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia () y las fuerzas de seguridad estatal y federal.

“Nos estamos preparando para el Equinoccio por lo que ya tuvimos una primera reunión en la que abordamos las estrategias de logística y seguridad para garantizar el buen desarrollo del espectáculo y que los visitantes tengan la mejor experiencia”, manifestó.

Chichén Itzá, imán del turismo en Yucatán (05/02/2026). Foto: Especial
Chichén Itzá, imán del turismo en Yucatán (05/02/2026). Foto: Especial

Confió en que este año habrá un aumento de visitantes a Chichén Itzá para el Equinoccio, pues el 21 de marzo será sábado.

Escalante Lombard afirmó que la actividad turística, en especial la que está bajo la responsabilidad de Cultur, arrancó bien este año, pues la actividad en paraderos y en el Centro de Convenciones Siglo XXI aumentó de manera considerable.

“El Centro de Convenciones Siglo XXI continúa recibiendo mantenimiento porque está cerca la organización de la FILEY y varias exposiciones y congresos importantes, como el de la Federación Nacional de Colegio de Ginecología y Obstetricia, que traerá a cuatro mil personas”, concluyó.

