Más Información
Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios
Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba
Por el Súper Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación
Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros
Peto, Yucatán.- Tras horas de angustia, fue rescatado el pequeño Mateo, de cinco años de edad, quien se extravió en montes de Temozón, comisaría de Peto.
Informes de sus familiares señalaron que el menor acompañaba a sus familiares en la recolección de leña.
Alrededor de las 17:30 horas del pasado miércoles, y en un momento de distracción mientras el niño jugaba, desapareció entre la maleza. Tras notar su ausencia, familiares iniciaron una búsqueda inmediata y avisaron a las autoridades.
Lee también Liberan a dos turistas de CDMX en Mazatlán; continúa búsqueda de cuatro hombres privados de la libertad
Luego de varias horas de intensa búsqueda, Mateo fue localizado alrededor de las 2 de la madrugada en una brecha, poniendo fin a la angustia de su familia y de esta comunidad del sur de Yucatán, la cual ha resentido las bajas temperaturas de los últimos días.
En el rescate participaron decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Policía Municipal de Peto, Protección Civil, incluso drones y un grupo de jóvenes scout.
Lee también "El Espíritu", presunto líder del Cártel Chiapas y Guatemala ya había sido procesado en 2021; enfrenta acusaciones por homicidio y otros delitos
Tras ser localizado, el menor fue trasladado a su domicilio, donde paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron la valoración correspondiente.
La familia de Mateo, así como la comunidad en general, agradecieron la unión, solidaridad y pronta respuesta de todas las corporaciones y ciudadanos que hicieron posible el rescate.
Privan de la libertad a seis personas en playa de Sinaloa; localizan camioneta robada y armas durante operativo de búsqueda
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]