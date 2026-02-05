Peto, Yucatán.- Tras horas de angustia, fue rescatado el pequeño Mateo, de cinco años de edad, quien se extravió en montes de Temozón, comisaría de Peto.

Informes de sus familiares señalaron que el menor acompañaba a sus familiares en la recolección de leña.

Alrededor de las 17:30 horas del pasado miércoles, y en un momento de distracción mientras el niño jugaba, desapareció entre la maleza. Tras notar su ausencia, familiares iniciaron una búsqueda inmediata y avisaron a las autoridades.

Luego de varias horas de intensa búsqueda, Mateo fue localizado alrededor de las 2 de la madrugada en una brecha, poniendo fin a la angustia de su familia y de esta comunidad del sur de Yucatán, la cual ha resentido las bajas temperaturas de los últimos días.

En el rescate participaron decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Policía Municipal de Peto, Protección Civil, incluso drones y un grupo de jóvenes scout.

Rescatan al niño Mateo que se extravió en montes de Temozón (05/02/2026). Foto: Especial

Tras ser localizado, el menor fue trasladado a su domicilio, donde paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron la valoración correspondiente.

La familia de Mateo, así como la comunidad en general, agradecieron la unión, solidaridad y pronta respuesta de todas las corporaciones y ciudadanos que hicieron posible el rescate.

