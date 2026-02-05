San Cristóbal de las Casas. - “El Espíritu”, detenido el martes por soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal, en Ocozocoautla, acusado de ser el distribuidor de enervantes en tres municipios, había sido detenido en octubre del 2021 por el delito de corrupción de menores al obligar a dos adolescentes a vender estupefacientes.

Fue el 23 de octubre del 2021, cuando Hugo Alexis, alias “El Espíritu”, había sido detenido en la comunidad Joaquín, de unos 50 habitantes, ubicado a 11 kilómetros de la cabecera municipal de Ocozocoautla.

En una vivienda de esa comunidad, los elementos de la Policía Estatal detuvieron a Hugo Alexis, entonces de 23 años, con varias dosis de drogas y en el lugar se encontraban dos adolescentes identificados como AGMM y BDMM de 16 y 17 años, “quienes eran inducidos por Hugo Alexis para la venta de estupefacientes”.

En la audiencia del 23 de octubre del 2021, “El Espíritu” fue vinculado a proceso por el delito de corrupción de menores y el Juez otorgó medida cautela de prisión preventiva oficiosa y un mes de plazo como investigación complementaria.

Lee también Fiscalía de Sinaloa investiga homicidio culposo tras muerte de un investigador del IPN; cayó en un socavón en Guasave

El miércoles por la tarde, “El Espíritu”, ahora de 28 años, fue detenido en una propiedad cercana a la carretera Panamericana, que pasa por Ocozocoautla, acusado de ser líder del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), una filial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que le había encomendado operaciones en los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Villaflores y Berriozabal, informó la Fiscalía.

Durante el operativo de tropas de la VII Región Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron detenidos Juan “N”, Rubén “N” y Samuel “N” con armas de fuego, cargadores, cartuchos, drogas y equipos de comunicación móvil. “De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo autodenominado Cártel Chiapas y Guatemala”.

En el caso de Hugo Alexis, era el encargado de la distribución de estupefacientes en los cinco municipios, pero está acusado de los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidio. “Asimismo, cuenta con mandamientos judiciales vigentes por el delito de homicidio calificado, relacionados con hechos violentos ocurridos en los años 2024 y 2025”.

En las próximas horas, el Ministerio Público pondrá a disposición de los detenidos a un Juez, informó la Fiscalía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL