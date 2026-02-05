Más Información
Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios
Kenia López Rabadán: Constitución debe ser el instrumento para pacificar al país; reforma electoral pondrá valores a prueba
Él es Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por vínculos con el CJNG; lo acusan de cerrar el Munat y extorsionar a tequileros
San Cristóbal de las Casas. - “El Espíritu”, detenido el martes por soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal, en Ocozocoautla, acusado de ser el distribuidor de enervantes en tres municipios, había sido detenido en octubre del 2021 por el delito de corrupción de menores al obligar a dos adolescentes a vender estupefacientes.
Fue el 23 de octubre del 2021, cuando Hugo Alexis, alias “El Espíritu”, había sido detenido en la comunidad Joaquín, de unos 50 habitantes, ubicado a 11 kilómetros de la cabecera municipal de Ocozocoautla.
En una vivienda de esa comunidad, los elementos de la Policía Estatal detuvieron a Hugo Alexis, entonces de 23 años, con varias dosis de drogas y en el lugar se encontraban dos adolescentes identificados como AGMM y BDMM de 16 y 17 años, “quienes eran inducidos por Hugo Alexis para la venta de estupefacientes”.
En la audiencia del 23 de octubre del 2021, “El Espíritu” fue vinculado a proceso por el delito de corrupción de menores y el Juez otorgó medida cautela de prisión preventiva oficiosa y un mes de plazo como investigación complementaria.
Lee también Fiscalía de Sinaloa investiga homicidio culposo tras muerte de un investigador del IPN; cayó en un socavón en Guasave
El miércoles por la tarde, “El Espíritu”, ahora de 28 años, fue detenido en una propiedad cercana a la carretera Panamericana, que pasa por Ocozocoautla, acusado de ser líder del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), una filial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que le había encomendado operaciones en los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Villaflores y Berriozabal, informó la Fiscalía.
Durante el operativo de tropas de la VII Región Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron detenidos Juan “N”, Rubén “N” y Samuel “N” con armas de fuego, cargadores, cartuchos, drogas y equipos de comunicación móvil. “De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo autodenominado Cártel Chiapas y Guatemala”.
En el caso de Hugo Alexis, era el encargado de la distribución de estupefacientes en los cinco municipios, pero está acusado de los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidio. “Asimismo, cuenta con mandamientos judiciales vigentes por el delito de homicidio calificado, relacionados con hechos violentos ocurridos en los años 2024 y 2025”.
En las próximas horas, el Ministerio Público pondrá a disposición de los detenidos a un Juez, informó la Fiscalía.
Cae "El Espíritu", lugarteniente del Cártel Chiapas y Guatemala-CJNG en Ocozocoautla; capturan a otros 3 miembros de la organización
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]