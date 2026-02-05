Culiacán.- La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por la muerte del investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Píndaro Álvarez Ruiz, en el municipio de Guasave, cuyo vehículo que conducía cayó en un enorme socavón que permanece abierto desde hace más de seis meses.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal General en la Zona Norte, dijo que la investigación abierta es por el delito de homicidio culposo, ya que la víctima presentó diversos golpes a causa de la caída de la unidad que manejaba en un socavón profundo.

Dio a conocer que se han practicado diversos peritajes sobre la calle Juan Carrazco, en el centro de la ciudad de Guasave, donde ocurrió el accidente a inicios de este mes de febrero, para certificar si se contaba con señalamientos sobre el riesgo que implicaba este socavón y se verifican los videos de las cámaras de video vigilancia de su trayectoria.

Las autoridades municipales de Guasave anunciaron que a partir del próximo fin de semana se iniciarán las obras para reparar estos daños, para ello se van a invertir cerca de nueve millones de pesos y la obra puede tardar en ser concluida hasta 120 días.

Según el peritaje de tránsito de Guasave, por las huellas de frenado que se observaron en el pavimento cerca del socavón que se abrió hace más de seis meses, el investigador en acuacultura del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Regional del IPN, Píndaro Álvarez Ruiz, se presume que conducía a exceso de velocidad.

De acuerdo a los reportes, la mañana del pasado domingo el investigador en las áreas de acuacultura y estudios de genética de especies del mar conducía su automóvil y cayó a lo profundo de un enorme socavón que se abrió hace más de seis meses.

Elementos de los cuerpos de auxilio lograron rescatarlo gravemente herido, por lo que se inmediato fue trasladado a un hospital, donde poco después falleció por lo que la comunidad científica, alumnos y maestros lamentaron su muerto y condenaron la negligencia de las autoridades municipales.

