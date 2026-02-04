En una revisión realizada por EL UNVIERSAL en los últimos cuatro meses, de octubre a febrero de 2026, se encontró que elementos y vehículos de la Guardia Nacional han estado involucrados en diversos incidentes y delitos como robo, extorsión, ataques con arma de fuego, choques, un feminicidio, atropellamientos, entre otros.

La institución, a cargo desde el pasado 2 de febrero del general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera, en sustitución del general Hernán Cortés Hernández, no se ha pronunciado al respecto, por lo que permea un silencio institucional en cada uno de los casos.

Consultado por este medio, David Saucedo, experto en seguridad, comentó que la GN apuesta por la opacidad y por la protección de sus elementos, puesto que así operan las instituciones de seguridad no solo en México, si no a nivel internacional, como en Estados Unidos ocurre con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Lee también Elementos de SSC CDMX, Marina y Guardia Nacional realizan operativo de seguridad en Azcapotzalco; buscan reducir delitos de alto impacto

Guardia Nacional (4/02/2025). Foto: Aimee Melo / EL UNIVERSAL

"Lo que le apuestan es a la opacidad por completo, hay un espíritu de gremio, cuando se comete algún delito al interior de estas instituciones, debido a una cultura que existe al interior tanto del ejército, la Marina y ahora de la Guardia Nacional, hay una cultura de la opacidad y de proteger a los integrantes de estas instituciones frente a cualquier juicio, cualquier tipo de investigación, sanción, por la comisión de estos ilícitos", explicó.

El especialista agregó que en casos de accidentes vehiculares o atropellamientos, muchos elementos "carecen de la capacitación adecuada para el manejo de transporte de personal para conducir unidades" y que al no tener la capacidad adecuada para el manejo de vehículos, "muchos de ellos incluso desconocen las leyes de tránsito".

"Todo este tipo de capacitaciones en el manejo de armas de fuego, de derechos humanos, conducción e vehículos, son conocimientos de los cuales carecen un número importante de elementos de la Guardia Nacional y de ahí que se genere esta estadística de terror", detalló.

A continuación, EL UNIVERSAL presenta los casos en los que vehículos y elementos de la Guardia Nacional se han visto involucrados en los últimos cuatro meses:

Muere motociclista tras ser embestido por un vehículo de la GN en Ecatepec

El 2 de febrero, un motociclista perdió la vida luego de ser embestido por un vehículo de la GN que invadió el carril confinado del Mexibús Línea 2 en la avenida José López Portillo en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar en un cruce y con un alto, como un camión de la GN con las placas de circulación 303477, que trasportaba a varios elementos, avanzó sobre la avenida y embistió a una pareja que iba a bordo de su motocicleta.

Debido a las lesiones y el impacto, el hombre murió y la mujer resultó herida.

Muere motociclista tras ser embestido por un camión de la Guardia Nacional en Ecatepec; acompañante resulta lesionada. Foto: Luis Camacho

Acusan de robo a GN en negocio de tragamonedas

A través de redes sociales, se denunció el presunto robo de 400 mil pesos que cometieron personas vestidas con el uniforma de la Guardia Nacional.

En el clip, fechado el 2 de febrero del 2026, se ve que a diversos elementos con armas largas, uniforma táctico, botas y pasamontañas que ingresaron a un negocio de máquinas tragamonedas en Aguascalientes.

Los presuntos efectivos de la GN, sometieron y golpearon a un hombre en el suelo, mientras que otros sacaban el dinero de las máquinas, aunque medios solicitaron una postura aún no se han pronunciado.

Académico de la Ibero Puebla acusa agresiones de la GN tras su desaparición

Tras 15 días de estar reportado como desaparecido, en el estado de Nuevo León, el pasado 16 de enero, el académico Leonardo Ariel Escobar Barrios, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, fue localizado con vida y acusó que fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional.

En un video, el profesor detalló que fue golpeado y "orillado a una situación de calle", además de que le robaron sus pertenencias y lo dejaron en total vulnerabilidad. Explicó que fue rescatado por una patrulla, que lo identificó como una persona en situación de calle, y así fue logró comunicarse con su familia.

En su mensaje Escobar Barrios agregó que su localización con vida no es sinónimo de justicia, puesto que, afirmó, hubo inconsistencias por parte de las autoridades y la propia GN.

Lee también Detienen a 57 personas tras operativos de SSC CDMX en alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; aseguran 150 toneladas de autopartes

Leonardo Escobar, maestro colombiano de la Ibero Puebla desaparecido en Monterrey. Foto: Especial.

Menor de 12 años muere tras ataque a la GN en Durango

El pasado 7 de enero, durante un enfrentamiento a elementos de la GN, un menor de 12 años murió tras ser alcanzado por una bala perdida en la carretera federal 45 Durango-México, municipio de Nombre de Dios en Durango.

La agresión ocurrió durante un enfrentamiento entre efectivos y civiles armados, en el tiroteo vehículos de civiles quedaron atrapados, entre ellos un automóvil Vento, donde viajaba el menor.

En este caso además perdieron la vida dos agentes de la GN, en tanto que ni las autoridades se pronunciaron sobre los hechos. En un escueto mensaje en redes sociales, se limitaron a pedir a automovilistas tomar precauciones por un “incidente” cerca del kilómetro 249+000 de la carretera Zacatecas-Durango.

Guardia Nacional dispara y mata a tres militares en Aguililla, Michoacán

A principios de diciembre, un guardia nacional abrió fuego contra varios militares dejando tres muertos y uno herido de bala.

De acuerdo con información obtenida por la agencia AP, quien tuvo contacto con un funcionario que pidió anonimato, la agresión ocurrió dentro del cuartel del municipio de Aguililla, Michoacán y hasta ahora no se saben las causas del ataque.

Lee también Rinden protesta nuevos mandos de alto nivel en la Defensa; asume subsecretario, oficial mayor y comandante de la GN

Extorsión en época decembrinas por elementos de la GN

Elementos de la Guardia Nacional. Foto: Especial

Previo a las fiestas decembrinas, los mexicanos que viven en EU retornaron a México en un ambiente marcado por las redadas migratorias del presidente Donald Trump y las continuas acusaciones por extorsiones de autoridades que involucran incluso a agentes de la GN.

EL UNIVERSAL publicó que los cobros en retenes iban de los 200 a los mil dólares por familia que intente cruzar a México y paisanos señalaban a agentes de la Guardia Nacional, supuestos agentes de la FGR, de las fiscalías estatales, militares, así como policías que buscaban extorsionar con los ahorros, remesas y regalos navideños.

“Es una burla que exista el programa Héroes Paisanos y apenas te dan el folleto, entras a México y ya te están extorsionando o asaltando”, dijo Javier Medina, quien viajó desde Austin, Texas a México y fue extorsionado.

En esta misma época, en redes sociales circularon videos en los que se observan a agentes de la GN intentando extorsionar a automovilistas y a personas en un aeropuerto. Los audios dan cuenta de cuando los agentes piden "para la coca" ante una supuesta infracción.

Tres muertos deja carambola entre GN y autos en Zamora, Michoacán

Un choque múltiple registrado en la avenida Madero Norte, a la altura del Puente Palo Alto en Zamora dejó tres personas muertas, presuntamente una mujer y dos menores de edad.

En el accidente, ocurrido el pasado 23 de noviembre en el estado de Michoacán, se vieron involucrados varios vehículos, entre ellos una patrulla de la Guardia Nacional, una camioneta negra, otra camioneta guinda, una motocicleta y un ciclista que presuntamente embistieron provocando la carambola.

Lee también Se registra enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas de seguridad en Zacatecas; hay un muerto y dos mujeres heridas

Elementos de la GN (26/02/2025). Foto: Especial

Vehículo de la GN atropella a mujer en Tijuana

En otro acto, en noviembre del 2025, una mujer de entre 40 y 45 años fue atropellada por un vehículo de la GN con el número GN333319 y resultó con una lesión en la cabeza.

Presuntamente la mujer intentó cruzar la avenida Alberto Aldrete, a la altura del Banco del Bienestar, en la colonia Empleados Federales cuando fue embestida por la unidad, sin embargo, no requirió traslado a un hospital

Vecinos enfrentan a la GN por revisión arbitraria a mujer y su hija

El 23 de octubre, una presunta agresión de elementos de la GN contra una mujer y su hija, provocó que vecinos de la Unidad Habitacional San Rafael, en Coacalco, Edomex, enfrentaran a los oficiales debido a la presunta resistencia de la mujer por ser revisada.

Medios locales indican que la tensión se elevó hasta que se escucharon disparos, sin que se conozca si alguien resultó herido. La agresión comenzó cuando los efectivos intentaron revisar arbitrariamente a la mujer y su hija y al no dejarse, las víctimas pidieron ayuda de los vecinos.

Muerte de soldado Stefany y la presunta implicación de un sargento de la GN

Stephania Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional que fue hallada sin vida en instalaciones militares del 51 Batallón. Foto: Tomada de redes sociales

El 14 de octubre, la Fiscalía de Guerrero reportó la muerte de la joven Stephania Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional que fue hallada sin vida en instalaciones militares del 51 Batallón, ubicado en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con información de EL UNIVERSAL Puebla, la joven poblana denunció acoso dentro del batallón en el que laboraba y temía represalias, presuntamente el sospechoso es el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, perteneciente a la 329/a Compañía de la Guardia Nacional y quien se encuentra prófugo.

En un primer momento se difundió la versión de que había sido un accidente durante una práctica de tiro, sin embargo, asegura, los estudios forenses descartaron esto y revelaron que la víctima recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza, lo que sugiere que se trató de una agresión directa.

Lee también Sheinbaum: “Cuando se trata de violencia contra una mujer, cero impunidad”; revisarán casos en Guardia Nacional y Fuerzas Armadas

Elementos balean a perrito "Hachi" en Hidalgo

En julio del 2025, la activista Vania Castillo, quien dirige el refugio HOPEful, denunció públicamente que efectivos de la GN dispararon "por diversión" a un perrito callejero conocido como "Hachi" en el estado de Hidalgo.

En el ataque, ocurrido en la comunidad de San Agustín Tlaxiaca, "Hachi" resultó gravemente herido por al menos dos disparos de arma de fuego. En consecuencia de la agresión, el perrito requería una cirugía de urgencia porque las balas destrozaron una de sus patas traseras y el músculo.

“Exigimos justicia, exigimos leyes que protejan. ¡Ya basta!”, expresó la activista al denunciar el maltrato animal en la entidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc