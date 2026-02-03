Como resultado de un operativo de Prevención, Disuasión y Proximidad, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, fueron detenidas 57 personas, se aseguraron 150 toneladas de autopartes, más de 600 dosis de posible droga y dos armas de fuego, además de que 586 motocicletas fueron enviadas a depósitos vehiculares por diversas irregularidades.

Las acciones se llevaron a cabo entre el 27 de enero y el 1 de febrero, con la participación de 340 policías, apoyados por 71 unidades oficiales, así como personal de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en distintas colonias de ambas demarcaciones.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, el operativo se desplegó en las colonias Tlaxpana y Argentina Poniente, mientras que en Cuauhtémoc se realizaron acciones en Centro, Juárez, Tabacalera, Obrera, Doctores, Tlatelolco, Asturias, Roma Norte y Sur, San Rafael, Buenavista, Morelos y Guerrero.

Durante los trabajos, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito revisó mil 594 motocicletas y 711 vehículos, aplicó 576 infracciones y trasladó 586 motocicletas a depósitos vehiculares por incumplir el Reglamento de Tránsito.

Lee también: Protección Civil y Dirección de Obras de alcaldía Álvaro Obregón apuntalan vivienda tras explosión por gas; peritos trabajan en el lugar

Entre lo asegurado destacan cuatro motocicletas, dos armas de fuego, dos réplicas, cinco objetos punzocortantes, bicicletas, autopartes, teléfonos celulares, productos de tiendas departamentales y dinero en efectivo.

Como parte de las acciones relevantes, en un hotel de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en Cuauhtémoc, se cumplimentó una orden de cateo que derivó en el aseguramiento de 150 toneladas de autopartes. En otro cateo realizado en la colonia Doctores, se localizaron diversos objetos relacionados con autopartes y documentación.

Asimismo, en calles de la colonia Cuauhtémoc, fue cumplimentada una orden de aprehensión contra un hombre de 50 años por el delito de robo agravado, presuntamente vinculado a un grupo delictivo generador de violencia en la zona centro.

Lee también: Dan tercer amparo particular a anfitriones de hospedaje temporal; buscan suspender reformas que topan a 50% el número de noches que pueden rentar al año

En la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, se ejecutaron dos cateos en predios de la calle Tonanzin, donde fueron detenidas tres personas y se aseguraron dosis de marihuana y cocaína, un arma de fuego y cartuchos útiles. En otro inmueble se localizaron vehículos, motocicletas y taxis.

Por otro lado, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, fueron detenidos dos hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, presuntamente relacionados con un robo a casa habitación.

En total, 25 personas, entre ellas tres menores de edad, fueron detenidas por delitos contra la salud, mientras que 29 más fueron aseguradas por diversos ilícitos. Las autoridades informaron que 12 de los detenidos cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario capitalino.

Todos los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr