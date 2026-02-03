Todos Somos Anfitriones (TSA) aseguró que un Tribunal Federal otorgó un amparo particular al consejero jurídico de la organización, Héctor Leonel Rivera, para suspender las reformas a la Ley de Turismo del Distrito Federal del 3 de octubre de 2024, que topan en 50% el número de noches en un año en que un anfitrión de estancias turísticas temporales puede ofrecer su inmueble.

Indicó que se trata del tercer amparo concedido para algún anfitrión, por lo que, aunque son resoluciones particulares, estos fallos pueden sentar las bases para que se establezca un criterio similar a los 500 anfitriones que han interpuesto amparos con el mismo fin desde noviembre de 2024.

El 3 de octubre de 2024 se publicaron en la Gaceta Oficial las modificaciones a esta ley para topar en 50% las noches del año en que anfitriones podrían ofrecer sus inmuebles.

El 4 de abril de ese año se habían publicado otras reformas a la misma ley para obligar a los anfitriones a registrarse en el Padrón de Anfitriones y en la del 3 de octubre se refiere que no se podrá renovar este registro a quienes hayan rebasado 50% de estancias anuales.

En un comunicado, TSA señaló que el Tribunal consideró que el amparo fue concedido debido a que la sola existencia del límite generaba incertidumbre y "afectaba la posibilidad del anfitrión de ejercer libremente su actividad económica y su desarrollo personal".

Esto aun cuando el Padrón de Anfitriones para aplicar la restricción no se encontrará plenamente en funcionamiento.

EL UNIVERSAL publicó el pasado 3 de enero que el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, Ángel Tamariz, aseguró que la Plataforma de Estancias Turísticas Temporales para registrar las noches del año que los anfitriones rentan su inmueble ya está desarrollada, únicamente en espera que sea legislada como parte del Bando 1 Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local, que publicó el Gobierno capitalino con el objetivo de evitar la gentrificación.

Ángel Tamariz indicó que esta plataforma funcionará como control, para que los inmuebles no sean utilizados como “un hotel” y así combatir la gentrificación.

Precisó que los anfitriones tendrán que registrarse en la plataforma, la cual se comunicará con las aplicaciones de hospedaje como Airbnb, Vrbo y Booking.com para conocer cuántas veces al año pusieron a disposición sus inmuebles.

TSA refirió que la relevancia de esta tercer resolución radica en que marca una ruta jurídica clara: si tribunales federales emiten fallos en el mismo sentido de manera reiterada, este criterio podría consolidarse y convertirse en un referente obligatorio para resolver casos similares.

“Esta resolución no es un tecnicismo legal más; es un hito más en la defensa de los derechos de miles de familias capitalinas. No se puede legislar de manera desigual ni castigar a un solo sector por problemas estructurales que requieren soluciones de fondo”, dijo Héctor Leonel Rivera Muñoz, quien aseguró que el Tribunal falló a su favor.

Concluyó que, de consolidarse este criterio, miles de anfitriones en la Ciudad de México contarían con una vía clara para frenar las violaciones a sus derechos, defender sus patrimonios, y potenciar sus propuestas realizadas a todos los órganos de gobierno para la elaboración de una regulación de turismo más justa, equilibrada y basada en derechos.

